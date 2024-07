'Verstappen incasseert gridstraf op Spa vanwege motorwissel'

Max Verstappen kan aankomend weekend in België rekenen op de steun van duizenden oranjefans. De supporters moeten echter wel rekening houden met een inhaalrace van Verstappen, want het lijkt er sterk op dat Red Bull heeft gekozen voor een gridstraf.

Verstappen beleeft een lastig seizoen in de Formule 1. Ook op motorisch vlak liep hij tegen de nodige problemen aan, waardoor een motorstraf niet meer te vermijden was. Al sinds het raceweekend in Canada hangt deze straf boven het hoofd van Verstappen. Daar wisselde Red Bull uit voorzorg zijn krachtbron nadat hij in de vrije training te maken kreeg met de nodige motorproblemen.

Meerdere media waaronder Motorsport.com melden dat Red Bull ervoor heeft gekozen om een gridstraf te incasseren in België. Op het circuit van Spa-Francorchamps krijgt Verstappen waarschijnlijk de beschikking over een gloednieuwe Power Unit. Dit zorgt ervoor dat hij het maximum aantal motorcomponenten zal overschrijden, en dat levert altijd een gridstraf op. Volgens Motorsport.com zal het in Spa gaan om een gridstraf van tien plaatsen. Dat betekent dus dat Verstappen minimaal op de elfde plaats aan de Belgische Grand Prix zal beginnen. In het verleden koos Red Bull er al vaker voor om een motorstraf te incasseren op het circuit van Spa.