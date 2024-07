Horner geeft Perez schouderklopje: "Levert hopelijk zelfvertrouwen op"

Sergio Perez heeft het momenteel zwaar bij Red Bull Racing. Zijn resultaten vallen tegen en zijn positie zou zelfs onder druk staan. Ook in Hongarije ging het niet naar wens bij de Mexicaan. Teambaas Christian Horner steekt hem wel een hart onder de riem.

Perez is bezig met een teleurstellend seizoen in de koningsklasse van de autosport. In Hongarije moest hij presteren, maar dat deed hij niet. In de kwalificatie ging hij knullig in de fout en vond hij zichzelf terug in de bandenstapels. Hij moest een inhaalrace rijden en dat deed hij ook. In de schaduw van zijn mopperende teamgenoot Max Verstappen kwam Perez in de punten over de finish.

Red Bull-teambaas Christian Horner ziet ook dat Perez bezig is aan een lastige fase van het seizoen. In de Hongaarse Grand Prix zag Horner echter veel goede dingen, zo stelt hij in gesprek met de internationale media: "Hij startte natuurlijk op de harde band en hij stond achter George Russell. Toen hij na zijn pitstop in de schone lucht terechtkwam, kwam hij qua snelheid zelfs nog in de buurt van de McLarens. Met de strategie zat het ook goed en gelukkig pakte het goed uit. Toen Russell begon aan een undercut, moesten we daar op reageren. Hij moest eerder naar binnen dan gepland, maar dat plan pakte verrassend goed uit. Zijn pace zag er goed uit en hij liet een aantal mooie acties zien, dus hopelijk krijgt hij hier wat zelfvertrouwen van."