Red Bull geeft Verstappen simraceverbod

Max Verstappen kende in Hongarije een frustrerend raceweekend. De Nederlander was niet blij met Red Bull en hij ontving zelf veel kritiek voor zijn nachtelijke simrace-avonturen. Helmut Marko onthult nu dat ze hebben afgesproken dat Verstappen dit in de toekomst niet meer zal doen.

Verstappen staat bekend als een groot liefhebber van het simracen. Hij neemt dan ook regelmatig deel aan races op de virtuele circuits. Samen met zijn vrienden van Team Redline neemt hij deel aan grote simraces, en afgelopen weekend was het weer raak. Tijdens het Hongaarse raceweekend reed hij diep in de nacht een aantal stints in de virtuele 24 uur van Spa-Francorchamps.

Verstappen deed dit al eerder tijdens het raceweekend in Imola, maar nu zijn resultaat in Hongarije tegenviel, ontving hij veel kritiek. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat nu in zijn column voor Speedweek weten dat er afspraken zijn gemaakt: "Max was dit weekend nogal prikkelbaar en het duurde niet lang voordat er kritiek kwam. Geen wonder, want hij was de halve nacht aan het simracen. Ik moet erop wijzen dat hij Imola pas om drie uur naar bed ging na een simracesessie, en dat hij daarna de Grand Prix won. Max heeft een ander slaapschema en hij heeft zijn zeven uur slaap gehad. Zijn simrace op de late avond kwam in Hongarije tot stand omdat een coureur in zijn team niet beschikbaar was. Toch hebben we afgesproken dat hij in de toekomst niet meer tot zo laat zal simmen."