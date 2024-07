Positieve Perez vertrouwt op goed resultaat in België

Na een aantal tegenvallende raceweekenden moet Sergio Perez op het circuit van Spa-Francorchamps echt gaan scoren. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur blijft hoopvol. Hij stelt dat hij veel vertrouwen heeft in een goed resultaat tijdens het Belgische raceweekend.

Het is geen geheim dat Perez onder druk staat bij Red Bull Racing. Hij blijft ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen en zijn resultaten vallen enorm tegen. Christian Horner en Helmut Marko hebben allebei al laten doorschemeren dat Perez moet presteren, en dat hij anders voor zijn plekje moet vrezen. Afgelopen weekend gooide Perez zijn eigen glazen in tijdens de Hongaarse kwalificatie. Een foutloos weekend in België is dan ook van belang.

Herstel

Perez denkt niet meer aan zijn crash in de kwalificatie, hij kijkt liever naar zijn goede race. Hij neemt dit mee naar België, zo stelt hij in zijn vooruitblik op het laatste raceweekend voor de zomerstop: "Het herstel op zondag was heel erg positief. Het liet zien hoe op mijn gemak ik me voelde in de auto en het liet onze potentie zien. Het is frustrerend dat we niet om het podium konden strijden, want met onze raceperformance hadden we daar bij kunnen zitten. Die laatste stint was echt veelbelovend."

Vertrouwen

Perez beseft zich ook wel dat hij in België goed moet presteren. De Mexicaanse coureur blijft enorm positief en dat foutloze weekend is zijn doel: "En ik heb er alle vertrouwen in dat het kan. We werken als team heel erg goed samen en wat mijn monteurs konden doen om in de nacht in Boedapest mijn auto weer op te bouwen, laat zien hoe hard iedereen werkt, dag in dag uit. Er is nog één race te gaan voor de zomerstop en ik wil mijn team met een goed resultaat terugbetalen voor afgelopen weekend."