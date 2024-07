Chandhok verwacht sterke comeback Red Bull

Het team van Red Bull Racing lijkt hun voorsprong in de Formule 1 definitief kwijt te zijn. De Oostenrijkse renstal is bijgehaald door McLaren, en hun eigen performance valt tegen. Karun Chandhok houdt echter vertrouwen in Red Bull en hij sluit een ommekeer op Spa niet uit.

Red Bull was afgelopen weekend kansloos in de strijd om de zege. In Hongarije had McLaren de macht in handen en moest Red Bull strijden om de kruimels. Sergio Perez gooide zijn eigen glazen in, in de kwalificatie en Max Verstappen kende een frustrerend weekend. De tegenvaller op de Hungaroring was zeker niet uniek, want ook in de voorgaande raceweekenden had Red Bull het enorm zwaar.

Downforce

Bij de Oostenrijkse renstal willen ze snel weer terugkeren aan top. Oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok sluit dat niet uit. De Indiase analist legt zijn mening uit in de podcast van Sky Sports F1: "McLaren had de snelste auto in Hongarije, maar ik weet niet of dat in Spa ook zo zal zijn, want historisch gezien past dat circuit enorm goed bij Red Bull. Ze hebben een efficiënte auto en ze weten op efficiënte wijze downforce te generen. De McLaren is in het afgelopen jaar beter geworden op dat gebied, maar de teams zullen in Spa een compleet ander pakket gebruiken dan in Hongarije. Het is zelfs het tegenovergestelde."

Weer

Chandhok sluit een comeback van Red Bull en Max Verstappen dan ook helemaal niet uit. De Indiër heeft er zelfs een beetje vertrouwen in, maar hij weet ook dat de resultaten afhangen van veel verschillende factoren: "Laten we afwachten wat het weer gaat doen op Spa, maar als het droog blijft, dan denk ik dat Red Bull in het voordeel zal zijn. Maar als we naar de verschillende circuits kijken, dan bestaat er geen twijfel over dat McLaren net zo goed is als Red Bull."