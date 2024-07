Ook Tsunoda ontvangt gridstraf na motorwissel

Max Verstappen moet zoals verwacht naar achteren op de grid voor de Grand Prix van zondag. De Nederlander ontvangt een gridstraf van tien plaatsen vanwege het wisselen van motoronderdelen. Hij is echter niet de enige die dat doet, want ook Yuki Tsunoda ontvangt een gridstraf.

Tsunoda's team Visa Cash App RB heeft besloten een groot deel van de krachtbron te vervangen. Aangezien de Japanner ook met veel onderdelen op de limiet zat, zal ook hij een gridstraf ontvangen. Hij wisselt veel meer onderdelen dan Verstappen, en hij zal helemaal naar de achterkant van de grid verdwijnen. VCARB heeft ervoor gekozen om zijn ICE, turbocharger, MGU-H, MGU-K, energy store, control electronics en uitlaatsysteem te vervangen.

New document: Doc 12 - New PU elements for this Competition

