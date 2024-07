Piastri weigerde shoey: "Denk na over iets nieuws"

Oscar Piastri won afgelopen weekend in Hongarije zijn eerste Grand Prix. Hij vierde zijn zege op een koele manier, hij leek amper geëmotioneerd te zijn. Piastri deed ook geen traditionele Australische shoey, en na afloop legde hij met een lach uit waarom hij dat niet deed.

Piastri werd afgelopen weekend de eerste Australiër sinds Daniel Ricciardo in 2021 die een Grand Prix wist te winnen. De McLaren-coureur werd erlangs gelaten door zijn teamgenoot Lando Norris en mede daardoor mocht hij op de Hungaroring plaatsnemen op het hoogste treetje van het podium. Hij vierde een klein feestje, maar hij vulde zijn schoen niet met champagne. Iets wat zijn landgenoot Ricciardo wel regelmatig deed na een succes.

Piastri leek geen trek te hebben in bubbeltjeswijn met een snufje zweet. Na afloop van de Hongaarse Grand Prix legde hij aan zijn landgenoten van Speedcafe uit waarom hij geen shoey deed: "De shoey is echt het ding van Danny Ric. Ik zal er vast bij worden betrokken omdat ik een Aussie ben, maar ik zal gaan nadenken over iets nieuws. Ik denk dat dit nu wel is gedaan. Ik weet dat we er eentje deden na Silverstone, maar daar waren we een beetje teleurgesteld en hadden we een verzetje nodig. Misschien doen we er wel eentje in het vliegtuig naar huis, we kunnen de schoonmaakkosten nu toch betalen! Maar nee, dit is iets van Danny Ric en het is zijn legacy. Ik creëer mijn eigen wel."