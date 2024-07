Verstappen tempert verwachtingen na motorstraf

Het lijkt er sterk op dat Max Verstappen dit weekend een gridstraf incasseert vanwege een motorwissel. Op het circuit van Spa-Francorchamps zijn er genoeg inhaalmogelijkheden, maar dat betekent niet dat een podiumplek gegarandeerd is. Verstappen zelf tempert de verwachtingen.

Verstappen zit al geruime tijd tegen een motorstraf aan. De Nederlander bereikte eerder dit seizoen de limiet voor het aantal toegestane motoronderdelen, en dat betekent dat hij vroeg of laat een straf voor het overschrijden van deze limiet zou incasseren. Meerdere media meldden voorafgaand het Belgische raceweekend dat de gridstraf van Verstappen een feit is, en daar deed hij tijdens de mediadag ook niet geheimzinnig over.

Geen verrassing

Verstappen wordt in de paddock op het circuit van Spa-Francorchamps veelvuldig gevraagd naar zijn aanstaande motorstraf. Hij is er zeer duidelijk en open over in gesprek met Motorsport.com: "Ik wist dat het eraan zat te komen. Het is voor mij dus geen verrassing. Of dit de juiste plek is om de straf te incasseren? Daar komen we op zondag natuurlijk wel achter. Sommige circuits zijn natuurlijk beter dan andere. Op een stratencircuit wil je geen motorstraf hebben dus het zal zeer waarschijnlijk hier gebeuren."

Zege

In de voorgaande jaren koos Red Bull ook voor een motorstraf op Spa. In die races wist Verstappen zich naar voren te vechten en te winnen. Hij lijkt zelf uit te sluiten dat hij dit weekend weer zoiets kan doen: "Als je naar onze laatste races kijkt, dan waren we niet bepaald de snelsten. Dus ik zou niet zeggen dat we met tien plaatsen straf nog een kans om de overwinning hebben. Maar een race kan altijd op zijn kop komen te staan als er dingen gebeuren. Je moet er met open vizier ingaan en je moet er het beste van proberen te maken."