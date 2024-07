Mercedes laat Antonelli testen op Spa

Het team van Mercedes doet er nog steeds alles aan om Andrea Kimi Antonelli klaar te stomen voor de Formule 1. De piepjonge Italiaan wordt gezien als een grote kanshebber voor het zitje in 2025, en Mercedes geeft hem veel kansen. Volgende week mag hij weer een test gaan afwerken.

Antonelli wordt gezien als één van de grootste talenten van de hedendaagse autosport. De Italiaan zit in de opleidingsploeg van Mercedes en hij rijdt momenteel in de Formule 2. Na een lastige start begint hij steeds meer in vorm te raken en hij wordt gezien als een grote kanshebber voor het Mercedes-zitje voor 2025. Antonelli krijgt dit jaar van Mercedes de kans om tests af te werken in oudere wagens.

Het is alweer eventjes geleden dat Antonelli plaats heeft genomen in een Formule 1-cockpit. Volgende week gaat het weer gebeuren, zo meldt Trackside Engineering Director Andrew Shovlin in België. Door de budgetcap heeft Mercedes geen apart testteam, maar kunnen ze Antonelli wel laten testen. Bij de internationale media spreekt Shovlin zich uit: "We hebben meer evenementen gepland. We gaan na het weekend een dag testen op Spa. We hebben bovendien nog andere evenementen later dit jaar. Het gaat allemaal goed. De programma's zullen er nu op gericht zijn om hem te leren hoe je de benadering van de kwalificatie en de longruns moet verfijnen."