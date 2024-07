Ocon trots op Haas-transfer: "Enorm onder de indruk"

Vandaag werd bekend dat Esteban Ocon vanaf 2025 voor het team van Haas gaat rijden. De transfer hing al eventjes in de lucht, maar is nu dus officieel geworden. Ocon is heel erg blij met deze nieuwe stap, maar hij focust zich nu eerst nog eventjes op zijn laatste maanden bij Alpine.

Het feit dat Ocon overstapt naar Haas komt voor niemand als een verrassing. De Franse coureur vertrekt na dit seizoen bij Alpine en vrijwel direct nadat zijn exit bekend werd gemaakt, werd hij in verband gebracht met Haas. Bij de Amerikaanse renstal gaat hij op jacht naar goede resultaten en krijgt hij gezelschap van Oliver Bearman. De jonge Brit werd eerder al aangekondigd door Haas.

Ocon is heel erg trots op het feit dat hij de komende jaren voor het team van Haas mag rijden. Hij is ambitieus en hij deelt zijn verwachtingen in een statement: "Ik vind het geweldig om aan dit nieuwe hoofdstuk van mijn loopbaan te beginnen. Ik ben onder de indruk van de teamgeest, werkethiek en het opwaartse traject bij dit team. Ik wil Gene Haas en Ayao Komatsu bedanken voor de eerlijke en vruchtbare discussies van de afgelopen maanden. Haas heeft grote plannen en duidelijke doelen voor de toekomst en ik heb er zin in om weer te gaan werken met Ayao!"

