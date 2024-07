Marko ziet kansen voor Verstappen op Spa

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal frustrerende raceweekenden achter de rug. In Hongarije deelde Max Verstappen zijn woede over de boordradio. Helmut Marko zag het gebeuren, maar hij denkt dat Verstappen een goede kans maakt op de zege in België.

Red Bull begon dit jaar oppermachtig aan het seizoen, maar van die voorsprong is niets meer over. Red Bull moet nu vechten met de concurrentie en vooral McLaren lijkt nu sneller te zijn. De Britse renstal was afgelopen weekend oppermachtig in Hongarije en Oscar Piastri en Lando Norris schonken het team een 1-2tje. Aankomend weekend staat de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps op het programma, en daar kan veel gebeuren.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft eigenlijk best wel een goed gevoel voor de aanstaande Grand Prix. De Oostenrijkse teamadviseur is redelijk positief over de kansen voor Verstappen in zijn column voor Speedweek: "Nu gaan we weer verder in België. Het is één van de favoriete circuits van Max, en het weer verandert daar bijna elk uur. Zoals het er nu naar uitziet, zal dat ook dit keer het geval gaan zijn met regen op vrijdag en zaterdag, maar dan waarschijnlijk een droge baan in de race op zondag. Dat zou onze kant op moeten gaan."