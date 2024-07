Officieel: Ocon tekent bij Haas

Het hing al eventjes in de lucht, maar het is nu officieel geworden. Het team van Haas heeft de line-up voor 2025 rondgemaakt met Esteban Ocon. Het was een publiek geheim dat de Fransman een contract zou gaan tekenen bij de Amerikaanse renstal, maar nu is het officieel. Ocon heeft een meerderjarig contract getekend.

Ocon is dit jaar bezig met een lastig seizoen bij het team van Alpine. Hij zorgde voor veel woede door in Monaco tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly aan te rijden. Vlak daarna werd bekend dat hij het team na dit seizoen gaat verlaten, en vrijwel direct gingen er toen geruchten over een transfer naar Haas. Bij de Amerikaanse renstal wordt Ocon de teamgenoot van de hoog aangeschreven Oliver Bearman. Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg verlaten Haas na dit seizoen.

Welcoming Esteban Ocon to the team from next season! 馃檶馃嚝馃嚪



The Formula One race winner has signed a multi-year contract and becomes the first grand prix race winner to drive for the team since our F1 debut in 2016.#HaasF1