Gridstraf voor Verstappen na motorwissel

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het officieel. Red Bull Racing heeft een deel van de krachtbron van Max Verstappen gewisseld en dat levert hem een gridstraf op voor de Belgische Grand Prix van dit weekend.

Vrijwel iedereen ging er vanuit dat Red Bull dit weekend de krachtbron van Verstappen zou wisselen. Aangezien hij al op de limiet zit met het aantal motoronderdelen, krijgt hij een gridstraf. Verstappen krijgt de beschikking over een verse ICE en daarmee overschrijd hij de limiet. Het levert hem een gridstraf van tien plaatsen op.

New document: Doc 12 - New PU elements for this Competition

#F1 #Formula1 #FIA #BelgianGP 馃嚙馃嚜