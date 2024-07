Brundle zag angst bij woedende Verstappen

Max Verstappen beleefde afgelopen weekend geen leuke race in Hongarije. Hij was niet blij met de beslissingen van zijn team, en dat mocht de hele wereld weten. Martin Brundle stelt dat hij angst hoorde bij Verstappen, maar hij blijft wel een fan van de Nederlander.

Het is geen geheim dat Verstappen soms fel uit de hoek kan komen, maar in Hongarije leek hij soms wel een soort scheldende voetballer. Hij was furieus en hij kibbelde over de boordradio met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Verstappen was niet tevreden met zijn strategie, niet blij met de beslissingen van Red Bull en ook was ook niet in zijn sas met het gedrag van zijn RB20.

Angst

Martin Brundle bekeek de worsteling van Verstappen vanuit het commentaarhokje van Sky Sports. De Britse oud-coureur bespreekt het gedrag van Verstappen in zijn column voor datzelfde Sky Sports: "Er zat veel angst in de radioberichten van Max, er moest ook veel worden weggepiept. Dat terwijl hij zijn geduldige race-engineer en vriend Gianpiero Lambiase hekelde, net als het team dat hem al zijn zeges en drie, binnenkort waarschijnlijk vier, wereldtitels heeft bezorgd."

Fan

Brundle is redelijk kritisch op het gedrag van Verstappen, maar hij laat de Nederlander niet zomaar vallen. De Brit blijft namelijk nog steeds een fan: "Ik zeg altijd dat je niet kunt kiezen wat je leuk vindt aan sporters van wereldklasse. Ze komen als een pakket dat bijdraagt aan hun succes. Ik ben zo'n fan van Max als coureur en als persoon. Ik heb veel ontzag voor zijn talent, maar ik zou wensen dat hij zijn team niet zo behandelde."