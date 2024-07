Marko wijst naar Verstappen: "Waren ongepaste opmerkingen"

Max Verstappen beleefde afgelopen weekend in Hongarije een rampzalige race. Op de Hungaroring ergerde hij zich aan zijn werkgever Red Bull en liepen de emoties hoog op. Helmut Marko geeft nu voor het eerst toe dat de opmerkingen tijdens de race ongepast waren.

Verstappen wil het Hongaarse raceweekend zo snel mogelijk vergeten en hij richt zijn blik alweer op België. De rest van de wereld is echter nog niet uitgepraat over de gebeurtenissen in Hongarije. Verstappen was daar overduidelijk niet tevreden met zijn tactiek, zijn auto en de beslissingen van zijn team. Hij kibbelde de hele race met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase en in de slotfase reed hij ook nog tegen Lewis Hamilton aan.

Verstappen ontving in de afgelopen dagen veel kritiek op zijn woedende reacties over de boordradio. Bij Red Bull leek men zich geen zorgen te maken, maar teamadviseur Helmut Marko heeft zich nu toch enigszins kritisch uitgelaten in zijn column voor Speedweek: "Van het één kwam het ander, en de emoties liepen nogal hoog op, met op zijn minst ongepaste opmerkingen van de race-engineer en ook van Max. En dan was er ook nog die laatste actie toen Hamilton en Max een Williams op een rondje achterstand zetten en Max een gat zag, hij dook direct in het gat en toen was er een botsing."