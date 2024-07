"Teams werken negen testdagen af in 2026"

De voorbereidingen op de nieuwe reglementen van 2026 zijn momenteel in volle gang. Achter de schermen bereiden alle teams en motorfabrikanten zich voor op het nieuwe regelpakket. De teams krijgen genoeg tijd om te wennen aan de nieuwe regels, want er is een belangrijk besluit genomen over de testdagen.

Gisteren vergaderde de F1 Commission in de Britse hoofdstad Londen. Er werden meerdere besluiten genomen, zo werd er gekeken naar een mogelijk nieuw puntensysteem. Dit plan werd afgewezen, maar een ander plan kreeg wel groen licht. Aangezien er nieuwe regels gaan gelden in 2026, en de teams weinig testdagen hebben, is er een besluit genomen over diezelfde testdagen.

Autosportfederatie FIA heeft bekend gemaakt dat de F1 Commission heeft besloten dat er voorafgaand het seizoen 2026 negen testdagen worden afgewerkt. Deze negen testdagen worden verdeeld over drie evenementen. Dat betekent dat er dat jaar drie testweken op het programma staan. Over de locatie(s) van deze testdagen is er nog niets bekend gemaakt. In de afgelopen jaren werd er veelvuldig getest op het circuit van Sakhir in Bahrein. Ook het circuit van Barcelona is populair bij de teams. Waarschijnlijk zal er op een later moment een beslissing worden genomen over de testlocaties, er is immers ook nog geen duidelijkheid over de testlocatie voor 2025.