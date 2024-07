Hamilton liep geen schade op bij clash met Verstappen

Het team van Mercedes is bezig met een goede fase van het seizoen. Ze scoren aan de lopende band podiumplekken, en het was ook weer raak in Hongarije. Lewis Hamilton werd daar derde ondanks een crash met Max Verstappen, tot verbazing van Mercedes raakte de bolide van de Brit daarbij niet beschadigd.

Mercedes wil de eerste helft van het seizoen goed gaan afsluiten in België. Ze nemen het goede gevoel uit Hongarije mee naar de Ardennen. Hamilton werd op de Hungaroring immers derde, en dat is zeker geen slecht resultaat. Hamilton vocht in de slotfase van de race een fel duel uit met Max Verstappen, en dat ging helemaal mis. Verstappen probeerde Hamilton in te halen, maar hij raakte het voorwiel van de Brit.

Hamilton kon daarna gewoon doorrijden, en dat zorgde voor de nodige opluchting bij het team van Mercedes. Technisch directeur James Allison laat in de debrief op het YouTube-kanaal van Mercedes weten dat de auto onbeschadigd bleef: "Verrassend genoeg niet. Toen we het zagen gebeuren, was het zo'n dramatische botsing dat het hoogst onwaarschijnlijk leek dat beide auto's er zonder schade vanaf zouden komen. In ons geval was de auto volledig in orde. Lewis kon doorrijden naar de finishvlag zonder echt nadelige gevolgen te ondervinden qua performance."