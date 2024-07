Verstappen kijkt uit naar Spa: "Hongarije snel vergeten"

Max Verstappen gaat aankomend weekend in België op jacht naar ereherstel. De Nederlander kende een rampzalig weekend in Hongarije, maar op het circuit van Spa-Francorchamps aast op op een goed resultaat. Hij wil dan ook niet meer terugkijken en hij kijkt vooral ver vooruit.

Verstappen had het enorm zwaar in Hongarije. Hij was woedend op zijn werkgever Red Bull Racing en de hele wereld kon meegenieten van zijn gescheld. Verstappen pakte wel punten op de Hungaroring, maar de leider van het wereldkampioenschap wil vechten voor de zeges. Voor de zomerstop heeft hij nog één kans, en dat betekent dat hij moet gaan presteren op het circuit van Spa in het land van zijn moeder.

Favoriet

Verstappen heeft heel erg veel zin in het raceweekend op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij kent de baan als zijn broekzak en hij spreekt zich uit in zijn vooruitblik: "Spa is altijd al mijn favoriete circuit geweest dankzij de snelle bochten en de vele inhaalmogelijkheden. De fans daar zijn fantastisch en we genieten daar van veel steun. Hongarije was een lastige race, een weekend om te vergeten en verder te gaan. We hebben als team gewerkt om onze performance te optimaliseren en het beste uit de auto te halen."

Weer

Verstappen weet dat er veel kan gebeuren tijdens een raceweekend op het circuit van Spa. Hij houdt rekening met lastige weersomstandigheden: "Het weer maakt het natuurlijk allemaal een klein beetje onvoorspelbaarder, maar we zullen wel zien wat de race ons gaat brengen. Het team heeft heel hard gewerkt en omdat het de laatste race voor de zomerstop is, kijken we uit naar een welverdiende rust en willen we sterk terugkomen. Dit wekend proberen we het best mogelijke resultaat neer te zetten."