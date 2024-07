Rosberg wijst naar simracende Verstappen: "Beetje teleurstellend"

Max Verstappen beleefde in Hongarije een tegenvallend weekend. Hij kende een frustrerende race, maar hij kon nog wel even stoom afblazen tijdens een simrace. Dat leverde hem ook veel kritiek op, Nico Rosberg is bijvoorbeeld van mening dat dit niet heel erg professioneel was.

Het is geen geheim dat Verstappen dol is op simracen. Samen met zijn vrienden van Team Redline is hij regelmatig te vinden op de virtuele circuits. In Hongarije nam hij niet alleen deel aan de Grand Prix, maar ook aan de virtuele variant van de 24 uur van Spa-Francorchamps. Hij reed een aantal nachtelijke stints, en dat leverde hem veel kritiek op. Bij zijn werkgever Red Bull Racing waren ze echter niet van mening dat dit invloed had op zijn prestaties op de Hungaroring.

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg denkt daar anders over. De Duitse oud-coureur is flink kritisch op de simrace-activiteiten van Verstappen. In Hongarije sprak een kritische Rosberg zich uit bij Sky Sports: "Ik sprak gisteravond met Lando Norris en ik was onder de indruk. Hij heeft geleerd hoe je een professionelere atleet moet worden. Toen hij begon, vooral in de jaren naast Daniel Ricciardo, deed hij niet echt zijn best om een perfecte atleet te zijn. Dit weekend was zijn bedtijd 23:05, zijn wekker ging om 08:05, zijn ontbijt stond al klaar met exact uitgemeten wat hij ging eten. Dat is heel professioneel. Daar tegenover stond Verstappen die tot drie uur in de nacht zat te simracen. Dat is een beetje teleurstellend. Het laat zien dat hij is gewend aan zijn dominantie."