VCARB onthult enorme impact van crash Tsunoda

Yuki Tsunoda kende een weekend met twee gezichten in Hongarije. Hij had een keiharde crash in de kwalificatie, maar hij pakte in de Grand Prix wel gewoon broodnodige WK-punten. Zijn werkgever Visa Cash App RB onthult nu de impact van de crash van Tsunoda.

De Japanner bereikte op zaterdag het derde gedeelte van de kwalificatie. Ook zijn teamgenoot Daniel Ricciardo wist door te stoten naar dit belangrijke kwalificatiegedeelte, dus de vlag kon eigenlijk uit bij VCARB. In de slotfase van de kwalificatie ging het echter mis. Tsunoda raakte met een wiel het natte kunstgras en hij vloog keihard de bandenstapels in. Zijn auto was zwaar beschadigd, maar de Japanner zelf had geen schrammetje.

Het was een flinke klapper, maar na afloop werd er nog maar weinig over gesproken. De gebeurtenissen in de race van zondag overschaduwde het incident. VCARB onthult in hun terugblik op het weekend wat de impact van de crash was: "Onze Japanse coureur was bezig met een geweldig rondje in Q3, maar die poging kwam plotseling en dramatisch ten einde. Hij raakte met een wiel het natte gras in de exit van bocht 5 en hij vernielde zijn auto volledig. Dankzij de geweldige veiligheidsstandaarden van deze sport kon Yuki weglopen van de impact van 68G en startte hij de race op de tiende plaats."