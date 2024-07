Famin lijkt einde motorproject Alpine te bevestigen

Het team van Alpine kent een drukke vrijdag in België. Teambaas Bruno Famin maakte bekend dat hij volgende maand stop met deze taak, en hij moest zich ook uitspreken over het motorenproject. Hij lijkt te bevestigen dat Renault gaat stoppen met het bouwen van eigen krachtbronnen.

Alpine beleeft een onrustig seizoen in de Formule 1. De prestaties vallen tegen en achter de schermen is het heel erg rommelig. In de afgelopen dagen ging het veelvuldig over de toekomst van het team. Het lijkt er namelijk sterk op dat Renault gaat stoppen met het fabriceren van eigen motoren voor Alpine. De kans is heel erg groot dat ze in de toekomst een klantenteam van Mercedes gaan worden.

Famin werd tijdens de persconferentie voor teamvertegenwoordigers dan ook gevraagd naar de verhalen van de afgelopen dagen. De Fransman leek het nieuws te bevestigen tijdens de persconferentie: "Het laatste nieuws is dat we een project hebben gepresenteerd in Viry. Dat gaat niet alleen om de krachtbron, want het project is vele malen groter. Het gaat om een transformatie van het bedrijf Alpine, al gaat die ontwikkeling heel erg snel. De komende jaren worden er zeven modellen met gloednieuwe technologie geïntroduceerd. Begin deze week hebben we aan de staf een plan gepresenteerd om de middelen van de Formule 1-motor opnieuw te verdelen. Als het plan wordt geaccepteerd, dan is het de consequentie dat Alpine een motor kan kopen in plaats van ontwikkelen. Dat hebben we meer middelen om de ontwikkeling op andere gebieden te stimuleren."