Wat doet het weer in Spa-Francorchamps?

Dit weekend staat op het circuit van Spa-Francorchamps de Belgische Grand Prix op het programma. De race in de Ardennen is enorm populair onder de fans en zeker ook onder de coureurs. Spa staat bekend om de wisselende weersomstandigheden en ook dit jaar moet men goed naar de hemel kijken.

Op de vrijdag wordt het raceweekend afgetrapt met de eerste en de tweede vrije training. Het asfaltlint in de Ardennen is ontzettend populair, maar het lijkt erop dat het op vrijdag ook kletsnat zal zijn. De dag zal wisselvallig gaan verlopen en er zal veel neerslag gaan vallen. Dat betekent dus dat de regenbanden uit de kast moeten worden getrokken, maar de data die ze zullen verzamelen zal ook nuttig zijn voor de rest van het weekend.

Op de zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Op de zaterdag zal er veel regenen gaan vallen, al is het ook goed mogelijk dat de hoeveelheid regen gaat meevallen. De kans is in ieder geval wel groot dat er een buitje zal gaan vallen. Het is de verwachting dat het ongeveer 18 graden Celsius wordt en dat het amper gaat waaien. Op de zondag wordt de Grand Prix verreden, en het weerbeeld ziet er voor die dag heel erg anders uit. Een plaatselijke bui behoort nog wel tot de mogelijkheden, maar het zonnetje zal gaan schijnen en echte regen zal uitblijven.