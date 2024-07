Leclerc: "Problemen Ferrari mogelijk meest zichtbaar op Spa"

Het team van Ferrari heeft het momenteel lastig. De Italiaanse renstal kan Red Bull, Mercedes en McLaren momenteel moeilijk bijhouden en ze kampen met de nodige problemen. Charles Leclerc verwacht dat de problemen van Ferrari het meest zichtbaar zullen zijn in België.

Ferrari begon aan het seizoen als de eerste uitdager van Red Bull Racing, maar inmiddels zijn ze die status verloren. De Italianen hebben het flink moeilijk en ze willen graag de definitieve aansluiting vinden bij de koplopers. Dit weekend sluiten ze de eerste seizoenshelft af op het circuit van Spa-Francorchamps in België. Het is een iconische omloop, maar het is nog maar de vraag of Ferrari hier zal schitteren.

Ferrari-coureur Charles Leclerc vreest voor een zwaar weekend. De Monegaskische coureur is niet heel erg hoopvol als hij vooruitblikt en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Een circuit als Spa zal een echte test worden voor ons, want dat is waarschijnlijk het circuit waar ik verwacht dat onze problemen het meest zichtbaar zullen zijn. Daar zullen we bevestiging krijgen of er nog veel werk te verrichten is om de problemen op te lossen, of dat de updates van Hongarije ons hebben geholpen om een stap vooruit te zetten op dat soort circuits. Ik verwacht dat we meer moeite zullen hebben op de snelle circuits."