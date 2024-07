Hamilton haalt zijn schouders op over 200ste podiumplek

Lewis Hamilton schreef afgelopen weekend geschiedenis. In Hongarije scoorde hij zijn tweehonderdste podiumplaats uit zijn lange loopbaan. Hij is de eerste coureur uit de geschiedenis van de Formule 1 die dit voor elkaar krijgt, maar hij voelt er niet zoveel emotie bij.

Hamilton is de coureur met de meeste podiumplekken ooit in de Formule 1. Elke keer als hij op het podium staat, verbreekt hij dus zijn eigen record. Maar zijn tweehonderdste podiumplek in Hongarije was wel heel bijzonder, want deze mijlpaal was nog nooit bereikt. Hamilton zelf leek zich niet zo bewust te zijn van de mijlpaal, hij was immers als derde over de streep gekomen en dat is voor hem niet zo bijzonder.

Hamilton was na afloop van de race op de Hungaroring dan ook niet in jubelstemming. Hij was echter de McLarens als derde gefinisht, en zijn recordbrekende podiumplek maakte hem niet emotioneel. Tijdens de persconferentie na afloop van de race werd hij ernaar gevraagd: "Dat nummer betekent niet zoveel. Ik denk gewoon na over hoe jong deze twee gasten hier naast mij zijn. Ze liepen nog rond in hun luier toen ik begon. Eerlijk gezegd laat me dit vooral nadenken over de hele reis en de geweldige mensen waarmee ik heb gewerkt."