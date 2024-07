McLaren sluit grote sponsordeal met Mastercard

Het team van McLaren is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. Op de baan gaat het voortreffelijk en jagen ze op Red Bull Racing, en naast de baan scoren ze ook. De Britse renstal heeft nu een nieuwe grote sponsordeal gesloten met een groot bedrijf.

De geruchten gingen al geruime tijd rond, maar nu is het officieel. McLaren heeft namelijk een meerderjarige deal gesloten met Mastercard. Het bedrijf keert hiermee terug in de Formule 1 als sponsor. McLaren stelt in een persbericht dat Mastercard een belangrijke sponsor gaat worden van het team en dat er later dit jaar logo's van het bedrijf op de auto's zullen verschijnen. Het is de zoveelste grote partner van McLaren, eerder sloten ze bijvoorbeeld ook al deals met Google, OKX en Monster Energy.

Welcome to the McLaren family, @Mastercard! 馃А



With a shared passion for delivering fantastic experiences and opportunities for fans, we’re excited to welcome Mastercard as a partner in a major multi-year deal. 馃