Toekomst Nederlandse Grand Prix zeer onzeker

Dit weekend zitten er in België veel Nederlandse fans op de tribunes. De oranjefans zullen volgende maand nog duidelijker in beeld komen tijdens de Nederlandse Grand Prix. Maar de race op Zandvoort heeft geen garantie voor de toekomst, zo blijkt uit de woorden van Robert van Overdijk.

De organisatie van de Dutch Grand Prix beschikt over een contract met de Formule 1 tot en met 2025. De Formule 1 is heel erg populair in Nederland, maar er is een reële kans dat Zandvoort na 2025 van de kalender gaat verdwijnen. In België is namelijk circuitdirecteur van Zandvoort Robert van Overdijk aanwezig en hij heeft slecht nieuws over de toekomst. Hij stelt namelijk dat het risicogehalte momenteel te groot is om nu al 'ja' te zeggen tegen een contractverlenging.

Van Overdijk is eerder en realistisch over de toekomst van de Dutch Grand Prix. De editie van 2025 kan namelijk zomaar voorlopig de laatste zijn, zo stelt Van Overdijk in gesprek met De Telegraaf in Spa: "Op dit moment zijn de risico's te groot, maar we doen er natuurlijk alles aan om te kijken of een race na 2025 alsnog mogelijk is. We zitten niet in zak en as, maar het is wel duidelijk dat de situatie precair is. Aan onze relatie met de Formule 1 ligt het niet, want die is nog steeds fantastisch. Maar ik hoop dat iedereen in Nederland ook beseft dat het organiseren van zo'n groot evenement in ons land geen vanzelfsprekendheid is. Het is ons de afgelopen jaren ook gelukt dankzij een paar partijen, die hun nek durven uit te steken."