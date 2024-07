Vandoorne gaat bandentest afwerken voor Aston Martin

Aankomend weekend staat in België de laatste race voor de zomerstop op het programma. Op het circuit van Spa-Francorchamps zal er weer een strijd losbarsten, maar een aantal teams hebben daarna nog geen vakantie. Aston Martin neemt deel aan een bandentest en ze zullen Stoffel Vandoorne inzetten.

Vandoorne is ook dit jaar de reservecoureur van Aston Martin en hij krijgt de kans om op zijn thuiscircuit meters te maken in een Formule 1-wagen. Vandoorne zal zich volgende week moeten focussen op het testen van de banden voor Pirelli. De bandenleverancier werkt tijdens een seizoen vaker samen met teams om banden te testen. Volgende week zal ook het team van Alpine in actie komen tijdens de test op Spa. Het is nog niet duidelijk wie er plaats zal nemen achter het stuur van de Franse renstal.

A good opportunity for @svandoorne to get two days in the @AstonMartinF1 AMR24 at next week's @pirellisport test at Spa, after a similar chance last year was compromised by rain. @AlpineF1Team will also be running. pic.twitter.com/f2Bf5dyGy7