Marko maakt zich zorgen: "Kunnen geen misstap meer maken"

Het team van McLaren heeft in de afgelopen maanden het gat met Red Bull Racing dichtgereden. In Hongarije was de Britse renstal oppermachtig, en scoorden ze een 1-2tje. Helmut Marko stelt dat Red Bull in de komende races geen fouten mag maken.

Red Bull begon 2024 op dezelfde manier waarop ze 2023 waren geëindigd. Ze waren opvallend dominant, en Max Verstappen won race na race. In Miami kwam daar echter verandering in, en wisten meerdere andere teams het gat dicht te rijden. Red Bull is hun voorsprong kwijt, en vooral McLaren is sterk. De Britse renstal scoort veel punten met Oscar Piastri en Lando Norris en ze azen op de constructeurstitel.

Bij Red Bull zien ze McLaren naderen in het constructeurskampioenschap. In Hongarije scoorde de Britse renstal een 1-2tje met Piastri en Norris. Red Bull-adviseur Helmut Marko luidde na afloop van de race de noodklok in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Deze race en het bijbehorende resultaat tonen vooral aan dat we gewoon hard moeten blijven werken. We mogen echt geen fouten meer maken, want dat kunnen we ons simpelweg niet permitteren. Anders worden we zeker weten tweede in het constructeurskampioenschap." Red Bull leidt dat kampioenschap nu met 389 punten, McLaren volgt met 338 punten.