Verstappen blijft ondanks gesprek met Horner kritisch

Max Verstappen staat nog altijd achter zijn woede-uitbarsting in Hongarije. De Nederlander was daar kritisch op zijn team, en daar mocht de hele wereld van meegenieten. Christian Horner zorgde voor een soort verzoeningsgesprek op de donderdag, maar Verstappen blijft zeer kritisch.

Verstappen kende een frustrerende race in Hongarije. Over de boordradio schreeuwde hij naar zijn race-engineer Gianpiero Lambiase en hekelde hij zijn RB20 en de tactiek. In België kreeg Verstappen de kans om te reageren op zijn frustrerende weekend in Hongarije. Al snel werd duidelijk dat hij nog steeds achter zijn woedende reacties stond. Volgens De Telegraaf voelde Red Bull-teambaas Christian Horner aan dat er iets nodig was en initieerde hij een soort verzoeningsgesprek met Verstappen en Lambiase in Spa.

Vlak voor het gesprek met Lambiase en Horner was Verstappen nog zeer fel. De Nederlander sprak zich uit over de situatie in Hongarije en hij werd geciteerd door De Telegraaf: "Of ik mijn excuses moet aanbieden? Het was voor mij vrij duidelijk dat de strategie gewoon verkeerd was. Ik ben heel erg gedreven, net als iedereen in het team, en we willen altijd de perfectie proberen te benaderen. Als dan dingen niet gaan zoals het zou moeten, dan is het wat mij betreft vrij normaal om je frustraties te uiten. En dat deed ik. Natuurlijk gaat er een hoop adrenaline door je lijf. Maar ik in de meeting na afloop hebben we er duidelijk over gesproken."