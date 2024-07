Hamilton ziet niets in nieuw aircosysteem: "Onnodig"

Autosportfederatie FIA is achter de schermen hard bezig met het verbeteren van de omstandigheden voor de coureurs. In Zandvoort zullen ze gaan experimenteren met een soort aircosysteem in de cockpit. Lewis Hamilton laat echter weten dat hij geen fan is van dit experiment.

De FIA is al geruime tijd bezig met het zoeken naar oplossingen voor de extreem warme omstandigheden tijdens sommige races. Afgelopen week werd duidelijk dat ze in Zandvoort gaan testen met een soort speciaal aircosysteem in de auto. Eén coureur zal in de Noord-Hollandse duinen gaan rijden met het nieuwe systeem aan boord. De directe aanleiding van deze testen is de bloedhete Grand Prix van Qatar van vorig jaar. De omstandigheden waren daar zo extreem, dat meerdere coureurs naar het medisch centrum moesten gaan.

Het klinkt als een systeem waar de coureurs heel erg blij mee zouden zijn, maar niets is minder waar. Lewis Hamilton toont zich namelijk geen fan van dit soort experimenten. De Britse zevenvoudig wereldkampioen valt haast van zijn stoel van verbazing en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ten eerste wist ik hier helemaal niets van. Maar het is helemaal niet nodig. Dit is de Formule 1, het is altijd zo geweest. Het is nu eenmaal zwaar onder deze omstandigheden. We zijn goedbetaalde atleten. Uiteindelijk moet je keihard trainen om de hitte te kunnen overleven. Het is zwaar en niet makkelijk, zeker op plekken zoals Qatar en Singapore. Maar ik denk dat we dit niet nodig hebben."