Gasly en Ocon kiezen voor superheldenhelmen in Spa

Het team van Alpine kiest dit weekend voor een alternatieve kleurstelling in Spa. De Franse renstal rijdt rond in de kleuren van de superheldenfilm Deadpool & Wolverine. Ook Pierre Gasly en Esteban Ocon rijden dit weekend rond in andere kleuren dan normaal.

Beide coureurs hebben er namelijk voor gekozen om hun helmdesign aan te passen voor de Belgische Grand Prix op Spa. Ocon rijdt namelijk rond in een helm in de kleuren van het personage Deadpool. Acteur Ryan Reynolds speelt deze actieheld en hij is tevens de mede-eigenaar van Alpine. Ook Gasly kiest voor een ander helmdesign, hij heeft zich dan weer laten inspireren door het personage Wolverine.