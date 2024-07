Officieel: Famin stopt als teambaas van Alpine

Het hing het hele weekend al in de lucht, maar nu is het officieel. Het team van Alpine zal namelijk weer een nieuwe teambaas gaan aanstellen. Bruno Famin heeft tijdens de persconferentie voor de teambazen in Spa bekend gemaakt dat hij gaat stoppen als teambaas.

Famin stopt eind augustus als teambaas van Alpine. De Fransman was een jaar lang de teambaas van Alpine, vorig jaar werd hij aangesteld als de tijdelijke opvolger van Otmar Szafnauer. Famin bleef echter aan. Nu gaat hij dus zoals verwacht stoppen, maar hij vertrekt niet bij het bedrijf. Famin blijft leiding geven over de autosportactiviteiten van Renault. Wie de nieuwe teambaas wordt, is niet bekend. Er gaan hardnekkige geruchten rond over Oliver Oakes.