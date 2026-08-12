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Verstappen bezorgt fans prachtig moment tijdens vakantie

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Verstappen bezorgt fans prachtig moment tijdens vakantie

Max Verstappen heeft de harten gewonnen van zijn fans na een mooie actie op zijn vakantie. De viervoudig wereldkampioen geniet momenteel van zijn vrije tijd, maar komt ook op zijn vakantieadres fans tegen. Beelden van een mooi moment met jonge fans gaan momenteel de wereld over.

Verstappen heeft een frustrerende eerste helft van het seizoen achter de rug, en vloog vlak na de Hongaarse Grand Prix naar zijn vakantieadres. Samen met zijn gezin dobberde hij een week rond voor de kust van het Italiaanse eiland Sardinië op zijn 33-meterlange boot Unleash the Lion. Na een week pakten ze de koffers in en vlogen ze naar Portugal, waar ze ook Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad tegen het lijf liepen.

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Wat deed Verstappen?

Lindblad was niet de enige die op de foto ging met Verstappen, want ook fans zagen hun grote held op een terrasje zitten. Beelden van Verstappen die even tijd vrijmaakt voor een groepje jonge fans, gaan momenteel op social media rond. Op het korte filmpje is te zien hoe Verstappen van zijn tafel opstaat, een telefoon aanpakt en een serie selfies maakt met een groepje kinderen op het aangrenzende strand. Terwijl er op de achtergrond gejuich te horen is, reageren de kinderen dankbaar, gaat Verstappen weer zitten en deelt hij nog een boks uit.

Waar is Verstappen op dit moment?

De beelden zijn vermoedelijk genomen tijdens Verstappens verblijf in Portugal, waar hij afgelopen weekend weer wegging. Hij vloog met zijn privéjet weer terug naar Sardinië, waar de Unleash the Lion rustig op hem lag te wachten in de haven van Olbia. Verstappen is nog niet gespot op zee, maar het lijkt erop dat hij weer geniet van zijn vrije tijd. Hij kan nog eventjes bijkomen, maar moet vanaf volgende week weer vol aan de bak. Dan staat immers de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort op het programma, en daar zal Verstappen vol in de schijnwerpers staan.

snailer

Posts: 34.332

**** SennaS mode aan ****

Nou. Hamilton zou gewoon sneller zijn opgestaan en langer hebben geposeerd! Hij zou Naar zijn elektrische step met aanhangwagen zijn gerend en voor alle kinderen Ferrari pettjes hebben gehaald en getekend. Hij zou elk kind 15 fistbumbs hebben gegeven. Wat een zwakkeling... [Lees verder]

  • 11
  • 12 aug 2026 - 13:00
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (18)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.067

    Max is niet de enige coureur die aan zijn fans denkt. George - The Ugly One - offert ook zijn vrije tijd op en struint langs de vele terrasjes in het Spaanse Marbella opzoek naar een fan die met hem op de foto wil. Vriendinnetje Carmen sjokt er achteraan met een grote boodschappentas vol met één petje voor de fan die na lang aandringen toehapt...

    • + 7
    • 12 aug 2026 - 12:48
    • Larry Perkins

      Posts: 67.067

      @Ouw-hoerenlopert vloog al naar Spanje op jacht naar het petje maar zijn hangzak kwam niet door het douanepoortje...

      • + 5
      • 12 aug 2026 - 12:51
    • snailer

      Posts: 34.332

      Ouw heeft al lang een mercedes petje met 63. Met handtekening. Hij heeft hoogstpersoonlijk Russells hadtekening vervalst.

      • + 4
      • 12 aug 2026 - 13:38
    • Pietje Bell

      Posts: 36.172

      Carmen was maar wàt trots op haar verlovingsring met een knoeperd van een diamant die trouwens "maar" €45 000 bleek te hebben gekost bij het Engelse Graff.

      Gisteren heeft Cristiano Ronaldo bekend gemaakt dat hij in het huwelijksbootje is gestapt en toen liet men haar verlovingsring van enkele miljoenen zien die ze exact een jaar geleden had gekregen.
      Vond die van Carmen al enorm groot, maar deze is echt over de top als je het mij vraagt. Net als haar nep nagels.

      Carmen: ibb.co/pjFVXyds

      Georgina: ibb.co/B5TWfCm5

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 13:38
    • HarryLam

      Posts: 5.650

      Als groot is maar niet duur is hij waarschijnlijk synthetisch, maar mooi zat.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 14:39
    • Pietje Bell

      Posts: 36.172

      @Harry, ga er maar vanuit dat een ring met een gele diamant
      van die grootte voor €45 000 echt is.
      De duurste juwelier van Engeland die synthetisch spul verkoopt?
      Geloof je het zelf?

      Effe gegoogled: Graff (Graff Diamonds) wordt wereldwijd beschouwd als
      één van de meest prestigieuze en exclusieve juweliers ter wereld.

      Ongeëvenaarde diamantkwaliteit: Oprichter Laurence Graff staat bekend
      als de "King of Diamonds". Het merk staat erom bekend dat het de meest zeldzame, grote en kleurloze (D-Flawless) diamanten ter wereld verwerkt.
      In tegenstelling tot veel andere merken begeleidt Graff het hele traject in eigen beheer (in-house): van het ruwe delven en slijpen van grote steen tot het uiteindelijke ontwerp.
      Waardebehoud en verzamelwaarde: Bijzondere stukken en zeldzame gekleurde diamanten (zoals hun beroemde Fancy Yellow of roze diamanten) behouden of stijgen vaak in waarde op de veilingmarkt.

      En laat Carmen nu juist zo'n Fancy Yellow diamant hebben gekregen!

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 15:04
    • snailer

      Posts: 34.332

      Een gele sythetische diamant van 40k ligt in de orde van grootte van 10 tot 15 karaat. Je kan uitrekenen dat ik dan 5k voor het metalen deel heb genomen.

      Maar ja dat zegt veel mensen niet. 10 tot 15 karaat komt ongeveer neer op 1.2 tot 1.5 cm in diameter.

      Pietje zal vast wel een foto hebben. Dan weten we het.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 15:13
    • Larry Perkins

      Posts: 67.067

      Volgens mij ging dit draadje over wat George voor zijn fans doet! Grrr!

      • + 1
      • 12 aug 2026 - 15:44
    • Pietje Bell

      Posts: 36.172

      "Pietje zal vast wel een foto hebben."

      Inderdaad, want die heeft Pietje hierboven om 13:38u gepost.

      Graff is heel erg duur vanwege hun delving en verwerking van de stenen.
      De grootste GELE diamant die ze momenteel hebben is 4,4 karaat en die kost in een ring verwerkt €700 000.

      Hier te zien: ibb.co/3Y8NzWq8

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 15:51
    • Pietje Bell

      Posts: 36.172

      Nee @Larry, het gaat inmiddels over wat George met zijn geld doet.
      Beleggen dus.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 15:53
    • Larry Perkins

      Posts: 67.067

      Ja, begin dan zelf een nieuw draadje, dat gel*l over die ring verpest mijn post, en ik startte het draadje!

      • + 1
      • 12 aug 2026 - 16:04
    • Pietje Bell

      Posts: 36.172

      "Een gele sythetische diamant van 40k ligt in de orde van grootte
      van 10 tot 15 karaat."

      Even als toevoeging vwb een synthetische diamant:

      Prijsvergelijking (10 Karaat) Gedolven Diamant (Natuurlijk)
      (Middel/hoge kwaliteit)€ 200.000 tot € 600.000+ (Extreem zeldzaam;
      top exemplaren worden geveild voor miljoenen)

      Lab-Grown Diamant (=Synthetisch) prijsklasse € 6.000 tot € 10.000.

      Dus neen, geen €40 000, maar hooguit €10 000 bij een goede juwelier.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 16:09
    • Pietje Bell

      Posts: 36.172

      @Larry, dan moet je maar niet over "The Ugly One en "zijn vriendinnetje Carmen sjokt er achteraan" beginnen.
      Ondanks dat het draadje afgeweken is heb je toch maar eventjes 7 plusjes gekregen. Niet gek op zo'n warme woensdagmiddag toch?
      Ga je de 90% zonsverduistering nog bekijken? Of moet ik hier een nieuw draadje voor aanmaken?

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 16:15
  • van lotje,g

    Posts: 1.267

    Echt een topgozer.

    • + 0
    • 12 aug 2026 - 12:57
  • snailer

    Posts: 34.332

    **** SennaS mode aan ****

    Nou. Hamilton zou gewoon sneller zijn opgestaan en langer hebben geposeerd! Hij zou Naar zijn elektrische step met aanhangwagen zijn gerend en voor alle kinderen Ferrari pettjes hebben gehaald en getekend. Hij zou elk kind 15 fistbumbs hebben gegeven. Wat een zwakkeling die Verstappen. Toont geen enkele aandacht aan de kinderen daar!
    **** SennaS mode uit****

    **** Ouw-sjag mode aan ****
    Vader Jos heeft met de knuppel op de binnenkant van zijn had een round-up op het strand gedaan om kids te verzamelen. Hij gaf de boodschap mee, dat ze enthousiast moeten doen. ondertussen tijdens de selfy stond Jos nog steed met de knuppel in de hand op zijn handpalm te tappen. In het zicht van de kinderen en achter de camera.
    **** Ouw-sjag mode uit****

    • + 11
    • 12 aug 2026 - 13:00
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.897

    "Terwijl er op de achtergrond gejuich te horen is, reageren de kinderen dankbaar, gaat Verstappen weer zitten en deelt hij nog een boks uit"

    Die kinderen waren dolenthousiast en blij dat deze Verstappen 'n boks gaf.
    Stel je voor dat ze dat in de tijd bij Jos hadden gedaan....die had ze scheldend weggejaagd en met de knuppel gedreigd.
    Niet snel genoeg weg...dan pats.....op die kleine onschuldige gezichtjes.

    Tijden zijn gelukkig veranderd.

    • + 0
    • 12 aug 2026 - 14:51
    • snailer

      Posts: 34.332

      Heb jij toen ter tijd foto's van Jos Verstappen daar dan verspreid, Ouw? Anders zie ik niet dat de kinderen hem zouden herkennen.

      Je zit toch niet te liegen, he! Anders moet ik straks al je eerdere postings, meer dan 20-duizend, in twijfel gaan trekken.

      • + 2
      • 12 aug 2026 - 15:15
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.897

      Ik was één van die kinderen snailer....

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 15:45

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China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
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1 - 3 mei
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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