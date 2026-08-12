Max Verstappen heeft de harten gewonnen van zijn fans na een mooie actie op zijn vakantie. De viervoudig wereldkampioen geniet momenteel van zijn vrije tijd, maar komt ook op zijn vakantieadres fans tegen. Beelden van een mooi moment met jonge fans gaan momenteel de wereld over.

Verstappen heeft een frustrerende eerste helft van het seizoen achter de rug, en vloog vlak na de Hongaarse Grand Prix naar zijn vakantieadres. Samen met zijn gezin dobberde hij een week rond voor de kust van het Italiaanse eiland Sardinië op zijn 33-meterlange boot Unleash the Lion. Na een week pakten ze de koffers in en vlogen ze naar Portugal, waar ze ook Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad tegen het lijf liepen.

Wat deed Verstappen?

Lindblad was niet de enige die op de foto ging met Verstappen, want ook fans zagen hun grote held op een terrasje zitten. Beelden van Verstappen die even tijd vrijmaakt voor een groepje jonge fans, gaan momenteel op social media rond. Op het korte filmpje is te zien hoe Verstappen van zijn tafel opstaat, een telefoon aanpakt en een serie selfies maakt met een groepje kinderen op het aangrenzende strand. Terwijl er op de achtergrond gejuich te horen is, reageren de kinderen dankbaar, gaat Verstappen weer zitten en deelt hij nog een boks uit.

Waar is Verstappen op dit moment?

De beelden zijn vermoedelijk genomen tijdens Verstappens verblijf in Portugal, waar hij afgelopen weekend weer wegging. Hij vloog met zijn privéjet weer terug naar Sardinië, waar de Unleash the Lion rustig op hem lag te wachten in de haven van Olbia. Verstappen is nog niet gespot op zee, maar het lijkt erop dat hij weer geniet van zijn vrije tijd. Hij kan nog eventjes bijkomen, maar moet vanaf volgende week weer vol aan de bak. Dan staat immers de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort op het programma, en daar zal Verstappen vol in de schijnwerpers staan.