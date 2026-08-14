Max Verstappen heeft zijn speciale helm voor de laatste Grand Prix van Nederland onthuld. De Nederlander kiest voor een opvallend Delftsblauw design, waarmee hij een eerbetoon brengt aan zijn thuisland en het circuit van Zandvoort. De race van eind augustus wordt de laatste Dutch GP op de Formule 1-kalender.

De helm is onderdeel van een speciale video die Verstappen op zijn sociale media heeft gedeeld. Daarin zijn verschillende typisch Nederlandse taferelen te zien. Zo komt onder meer het strand van Zandvoort voorbij en wordt de helm neergezet op een kastje met Delftsblauwe potten.

Verstappen eert Nederland met speciale helm

Het kastje met de helm keert vervolgens op verschillende plekken in Nederland terug. Zo staat het in de duinen en voor een traditionele Nederlandse molen, voordat het uiteindelijk op Circuit Zandvoort belandt. Ook op de helm zelf zijn verschillende details verwerkt. De vier sterren verwijzen naar de vier wereldtitels die Verstappen tot nu toe heeft veroverd.

Verstappen staat op Instagram uitgebreid stil bij zijn laatste thuisrace. 'Voor mijn laatste thuisrace. Dankjewel, Zandvoort', schrijft de Red Bull Racing-coureur bij de beelden. Daarmee neemt Verstappen alvast afscheid van de Nederlandse Grand Prix, die sinds 2021 jaarlijks op het circuit in de duinen wordt verreden.

Red Bull en simteam reageren op onthulling

Ook Red Bull Racing reageert enthousiast op de speciale helm van Verstappen. 'Een speciale helm voor een speciale race. Klaar om nog één keer te knallen op Zandvoort', laat het team weten. Verstappen zal tijdens het raceweekend opnieuw rekenen op massale steun van de Nederlandse fans.

Ook het simraceteam van de Nederlander kan het niet laten om met een knipoog te reageren op de onthulling. 'We noemen dat heel mooi', klinkt het met een typisch Nederlandse woordspeling. Verstappen zal zijn bijzondere helm voor het eerst tijdens de laatste Dutch GP in actie brengen.