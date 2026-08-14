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Verstappen onthult speciale helm: "Dankjewel Zandvoort"

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Verstappen onthult speciale helm: "Dankjewel Zandvoort"

Max Verstappen heeft zijn speciale helm voor de laatste Grand Prix van Nederland onthuld. De Nederlander kiest voor een opvallend Delftsblauw design, waarmee hij een eerbetoon brengt aan zijn thuisland en het circuit van Zandvoort. De race van eind augustus wordt de laatste Dutch GP op de Formule 1-kalender.

De helm is onderdeel van een speciale video die Verstappen op zijn sociale media heeft gedeeld. Daarin zijn verschillende typisch Nederlandse taferelen te zien. Zo komt onder meer het strand van Zandvoort voorbij en wordt de helm neergezet op een kastje met Delftsblauwe potten.

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Het kastje met de helm keert vervolgens op verschillende plekken in Nederland terug. Zo staat het in de duinen en voor een traditionele Nederlandse molen, voordat het uiteindelijk op Circuit Zandvoort belandt. Ook op de helm zelf zijn verschillende details verwerkt. De vier sterren verwijzen naar de vier wereldtitels die Verstappen tot nu toe heeft veroverd.

Verstappen staat op Instagram uitgebreid stil bij zijn laatste thuisrace. 'Voor mijn laatste thuisrace. Dankjewel, Zandvoort', schrijft de Red Bull Racing-coureur bij de beelden. Daarmee neemt Verstappen alvast afscheid van de Nederlandse Grand Prix, die sinds 2021 jaarlijks op het circuit in de duinen wordt verreden.

Red Bull en simteam reageren op onthulling

Ook Red Bull Racing reageert enthousiast op de speciale helm van Verstappen. 'Een speciale helm voor een speciale race. Klaar om nog één keer te knallen op Zandvoort', laat het team weten. Verstappen zal tijdens het raceweekend opnieuw rekenen op massale steun van de Nederlandse fans.

Ook het simraceteam van de Nederlander kan het niet laten om met een knipoog te reageren op de onthulling. 'We noemen dat heel mooi', klinkt het met een typisch Nederlandse woordspeling. Verstappen zal zijn bijzondere helm voor het eerst tijdens de laatste Dutch GP in actie brengen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (2)

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  • Starscreamer

    Posts: 1.487

    Mooie helm :) Wel jammer dat we de oranje niet komen te zien.

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 11:44
  • Larry Perkins

    Posts: 67.111

    Zomerstop-tipje:

    Isack Hadjar Reflects on his 2026 F1 Season So Far!
    (Calum Nicholas, Oracle Red Bull Racing, 23,09 minuten)

    https://youtu.be/N8scBlFHu4I

    Chapters:
    00:00 Intro
    01:55 "Please, take your seats for takeoff"
    03:07 Isack on the F1 season so far...
    05:34 Jumping from VCARB to Red Bull
    07:42 Hopes and dreams for the rest of 2026
    08:48 The stunning DC-6
    10:52 Take me to the cockpit
    12:51 Will Brown joins the show
    17:18 Formula 1 x Aviation quiz
    22:40 Cleared for landing

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 11:59

NL Grand Prix van Nederland

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    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

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    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

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  • Race

    15:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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