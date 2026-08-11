De Formule 1 ziet generaties coureurs elkaar volgens Günther Steiner in een steeds hoger tempo opvolgen. Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell en Lando Norris golden nog niet zo lang geleden als de grote talenten van de toekomst. Inmiddels worden zij alweer uitgedaagd door een nieuwe lichting met onder anderen Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Oliver Bearman en Gabriel Bortoleto.

Volgens Steiner is vooral Verstappen bepalend geweest voor zijn generatie. De Nederlander groeide razendsnel uit tot de dominante coureur en pakte inmiddels vier wereldtitels. Coureurs als Norris en Russell moesten veel langer wachten op een kans om daadwerkelijk mee te doen om het kampioenschap. Volgens de voormalig Haas-teambaas wordt het voor gevestigde coureurs daardoor steeds lastiger om meerdere mindere seizoenen te hebben.

Steiner ziet Verstappen als voorbeeld voor nieuwe generatie

"Het is eigenlijk ongelooflijk wat er met die generatie is gebeurd. Het is nog niet zo lang geleden dat Charles, Max, George, Albon en Lando zelf de jonge gasten waren. Iedereen keek naar hen als de nieuwe generatie die iets bijzonders kwam brengen", vertelt Steiner in de Red Flags-Podcast.

Vooral Verstappen wist zich volgens Steiner snel los te maken van zijn generatiegenoten. "Max domineerde die generatie eigenlijk volledig. Hij zei als het ware: 'Bedankt, ik pak de kampioenschappen wel.' En nu staat de volgende lichting alweer klaar." Volgens Steiner heeft Verstappen daarmee ook de lat hoger gelegd voor de talenten die nu doorstromen naar de Formule 1.

Nieuwe rookies zetten ervaren coureurs onder druk

Steiner verwacht dat de nieuwe generaties elkaar in de toekomst nog sneller zullen opvolgen. "Absoluut. Zolang Formule 2 en Formule 3 genoeg talent blijven voortbrengen, zullen er steeds nieuwe lichtingen klaarstaan. Kijk naar Hadjar, Bearman en Kimi: als die jongens goed zijn, laten ze dat ook meteen zien. Ze hebben geen twee of drie jaar nodig om zich te bewijzen."

Dat kan volgens Steiner gevolgen hebben voor coureurs die al jaren in de Formule 1 rijden zonder echt boven zichzelf uit te stijgen. Alexander Albon wordt daarbij als voorbeeld genoemd. "Die kans bestaat, maar het gaat niet alleen om Albon. Teams zullen zich steeds vaker afvragen wat een ervaren coureur daadwerkelijk oplevert. Als iemand drie, vier of vijf jaar gemiddeld presteert, moet je jezelf afvragen of je daarmee door wilt gaan. Gemiddeld is in de Formule 1 nog altijd goed, maar misschien kun je beter het risico nemen met een rookie en hopen dat je iemand zoals Bortoleto of Antonelli vindt."

Ook Franco Colapinto ziet Steiner als voorbeeld van een jonge coureur die niet te snel mag worden afgeschreven. "Hij begon heel sterk, kreeg daarna een terugslag, maar dat kwam ook doordat de auto gewoon niet goed genoeg was. Nu is hij terug en zit hij weer dicht bij Pierre Gasly." Volgens Steiner maakt de recente lichting het bovendien financieel aantrekkelijk om voor talent te kiezen. "Je moet ook kijken naar wat zo'n jongen kost. Dat is veel minder dan een middelmatige coureur die hier al vijf, zes of zeven jaar zit. Op een gegeven moment moet je jezelf afvragen waarom je vasthoudt aan iets waarvan je weet dat het middelmatig is. Dan kun je beter het risico nemen en kijken wat eruit komt."