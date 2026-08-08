Isack Hadjar heeft zichzelf in de eerste seizoenshelft van 2026 nadrukkelijk op de kaart gezet bij Red Bull Racing. De 21-jarige Fransman verzamelde zes opeenvolgende finishes in de top zes en doet het daarmee beter dan veel van zijn voorgangers in het tweede Red Bull-stoeltje. Zelf is Hadjar allerminst verbaasd over zijn sterke prestaties.

Hadjar staat halverwege het seizoen op de achtste plaats in het wereldkampioenschap met 68 punten. Daarmee volgt hij Max Verstappen op 41 punten. De Red Bull-coureur kende weliswaar een moeizame start, maar wist zich daarna steeds beter aan te passen aan de RB22 en het nieuwe reglement.

Hadjar niet verrast door sterke prestaties

Op de vraag of hij zichzelf heeft verrast met zijn prestaties, is Hadjar duidelijk. "Eerlijk gezegd niet. Ik weet dat ik dit jaar op een hoog niveau rijd en dat ik beter ben dan vorig seizoen. Dat is ook logisch, want dit is mijn tweede jaar. Ik heb inmiddels meer ervaring en ben simpelweg beter geworden", zo zei hij geciteerd door Motorsport-Total.

Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher komt Hadjar inmiddels zelfs dichter bij Verstappen dan de Nederlander lief is. Hadjar zelf ziet vooral op zondag nog een duidelijk verschil. "Max is vooral tijdens de races indrukwekkend. Over één ronde is hij ook heel sterk, maar de manier waarop hij een Grand Prix aanpakt en managet, ligt op een ander niveau. Daar probeer ik nog veel van te leren."

De Fransman geeft wel toe dat zijn start bij Red Bull allesbehalve eenvoudig was. "Tijdens de eerste races had ik soms het gevoel dat ik de simpelste dingen niet goed voor elkaar kreeg. Tegelijkertijd lukten de moeilijke dingen juist wel. Ik kon snel zijn, mijn ritme vinden en redelijk dicht bij Max blijven."

Hadjar heeft volgend doel al bepaald

Hadjar kreeg in de eerste wedstrijden bovendien te maken met technische problemen en maakte zelf een fout tijdens de Grand Prix van Miami. Sindsdien heeft hij zijn prestaties weten te stabiliseren en kon hij Verstappen bij vlagen uitdagen. "Het wordt natuurlijk een stuk makkelijker als de auto betrouwbaar is. Als de auto goed presteert, is het ook eenvoudiger om resultaten te behalen."

Toch wil Hadjar meer. Zijn beste resultaat van het seizoen is voorlopig de vierde plaats in Monaco. Het podium leek daar even binnen handbereik, maar uiteindelijk bleef hij naast het ereschavot. "Ik ben blij met wat we hebben bereikt, maar ik wil nu een race waarin we echt om het podium kunnen vechten. Dat is mijn volgende doel."

Ook het nieuwe energiemanagement zorgde aanvankelijk voor de nodige uitdagingen. "Aan die nieuwe manier van werken moet je even wennen, maar inmiddels hebben we het volledig onder de knie", aldus Hadjar. Met 68 punten staat de Red Bull-coureur momenteel achtste in het kampioenschap en lijkt hij klaar voor een sterke tweede seizoenshelft.