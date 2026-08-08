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Hadjar houdt zich staande bij Red Bull: "Ik zit dicht bij Verstappen"

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Hadjar houdt zich staande bij Red Bull: "Ik zit dicht bij Verstappen"

Isack Hadjar heeft zichzelf in de eerste seizoenshelft van 2026 nadrukkelijk op de kaart gezet bij Red Bull Racing. De 21-jarige Fransman verzamelde zes opeenvolgende finishes in de top zes en doet het daarmee beter dan veel van zijn voorgangers in het tweede Red Bull-stoeltje. Zelf is Hadjar allerminst verbaasd over zijn sterke prestaties.

Hadjar staat halverwege het seizoen op de achtste plaats in het wereldkampioenschap met 68 punten. Daarmee volgt hij Max Verstappen op 41 punten. De Red Bull-coureur kende weliswaar een moeizame start, maar wist zich daarna steeds beter aan te passen aan de RB22 en het nieuwe reglement.

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Hadjar niet verrast door sterke prestaties

Op de vraag of hij zichzelf heeft verrast met zijn prestaties, is Hadjar duidelijk. "Eerlijk gezegd niet. Ik weet dat ik dit jaar op een hoog niveau rijd en dat ik beter ben dan vorig seizoen. Dat is ook logisch, want dit is mijn tweede jaar. Ik heb inmiddels meer ervaring en ben simpelweg beter geworden", zo zei hij geciteerd door Motorsport-Total. 

Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher komt Hadjar inmiddels zelfs dichter bij Verstappen dan de Nederlander lief is. Hadjar zelf ziet vooral op zondag nog een duidelijk verschil. "Max is vooral tijdens de races indrukwekkend. Over één ronde is hij ook heel sterk, maar de manier waarop hij een Grand Prix aanpakt en managet, ligt op een ander niveau. Daar probeer ik nog veel van te leren."

De Fransman geeft wel toe dat zijn start bij Red Bull allesbehalve eenvoudig was. "Tijdens de eerste races had ik soms het gevoel dat ik de simpelste dingen niet goed voor elkaar kreeg. Tegelijkertijd lukten de moeilijke dingen juist wel. Ik kon snel zijn, mijn ritme vinden en redelijk dicht bij Max blijven."

Hadjar heeft volgend doel al bepaald

Hadjar kreeg in de eerste wedstrijden bovendien te maken met technische problemen en maakte zelf een fout tijdens de Grand Prix van Miami. Sindsdien heeft hij zijn prestaties weten te stabiliseren en kon hij Verstappen bij vlagen uitdagen. "Het wordt natuurlijk een stuk makkelijker als de auto betrouwbaar is. Als de auto goed presteert, is het ook eenvoudiger om resultaten te behalen."

Toch wil Hadjar meer. Zijn beste resultaat van het seizoen is voorlopig de vierde plaats in Monaco. Het podium leek daar even binnen handbereik, maar uiteindelijk bleef hij naast het ereschavot. "Ik ben blij met wat we hebben bereikt, maar ik wil nu een race waarin we echt om het podium kunnen vechten. Dat is mijn volgende doel."

Ook het nieuwe energiemanagement zorgde aanvankelijk voor de nodige uitdagingen. "Aan die nieuwe manier van werken moet je even wennen, maar inmiddels hebben we het volledig onder de knie", aldus Hadjar. Met 68 punten staat de Red Bull-coureur momenteel achtste in het kampioenschap en lijkt hij klaar voor een sterke tweede seizoenshelft.

DenniSNL1980

Posts: 472

Maar waar is de schoonmaakster van Max dan op vakantie. En de hondenuitlater? En de tuinman?
Graag de mensen delen die er echt toe doen met uiteraard jouw mening erbij. Die is net zo belangrijk namelijk.

  • 4
  • 8 aug 2026 - 12:39
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.106

    Ook Hadjar heeft een week op een jacht doorgebracht, maar dan in Griekenland.
    Ze zijn nu in Marbella.

    www.instagram.com/p/DbveOspxnw8/

    • + 1
    • 8 aug 2026 - 12:05
    • DenniSNL1980

      Posts: 472

      Maar waar is de schoonmaakster van Max dan op vakantie. En de hondenuitlater? En de tuinman?
      Graag de mensen delen die er echt toe doen met uiteraard jouw mening erbij. Die is net zo belangrijk namelijk.

      • + 4
      • 8 aug 2026 - 12:39
    • Larry Perkins

      Posts: 66.979

      Hadjar heeft ook cirkeltjes gevlogen boven de haven van Sardinië.
      Toffe Toto was zo geïrriteerd dat hij het vliegtuig uit de lucht wou knallen, maar Max vloog van boot naar boot, dook op Toffe Toto (lepeltje-lepeltje) en wist zo een internationaal incident te voorkomen...

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 13:26
  • snailer

    Posts: 34.214

    De meeste races rond de seconde gemoddeld er achter.

    Maar inderdaad is 'er dicht bij zitten' subjectief.

    • + 2
    • 8 aug 2026 - 12:46
    • Larry Perkins

      Posts: 66.979

      Ja, en "hij kon Verstappen bij vlagen uitdagen."

      Hoe dan?
      Hadjar heeft het redelijk goed gedaan maar zodra de RB22 beter wordt zal het gat naar Verstappen eerder groter dan kleiner worden...

      • + 0
      • 8 aug 2026 - 13:20
    • snailer

      Posts: 34.214

      Hij kon inderdaad in 2 races Verstappen uitdagen. Zoals je weet mogen de rijders bij RBR echt vechten om de posities als het niet om een potentieel kampioenschap gaat.
      Hadjar wist in de twee 'gevechten' met Verstappen het ongeveer 1 bocht vol te houden. Vervolgens was hij zeer vokaal bij 1 van de keren dat hij Verstappen uitdaagde. Hij werd 2 maal nogal genegeerd door Verstappen die echt geen kindje had aan Hadjar. Logisch. Verstappen's kindje zat thuis aan de warme borst van mama Kelly

      Maar ja. Hadjar had gelijk hier. Hij kon Verstappen uitdagen... Twee maal..... Ongeveer een halve seconde kon hij het volhouden aan uitdagen te denken.

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 13:33
  • delange

    Posts: 2.659

    ""Ik zicht dicht bij verstappen""


    Waar?
    In de kantine?
    In het vliegtuig?
    Tijdens een meeting?
    Altijd zo vaag doen....ik ben er niks mee.

    • + 1
    • 8 aug 2026 - 13:47

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Ferrari
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3
McLaren
220
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Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
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Racing Bulls
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 111
  • Podiums 1
  • Grand Prix 34
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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