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Red Bull eert Verstappen: "We zijn onafscheidelijk"

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Red Bull eert Verstappen: "We zijn onafscheidelijk"

Laurent Mekies gelooft nog altijd in Max Verstappen bij Red Bull. De Franse teambaas spreekt nogmaals zijn vertrouwen uit, en lijkt een vertrek van de viervoudig wereldkampioen ook uit te sluiten. Mekies stelt dat Verstappen bij Red Bull hoort, en andersom.

Verstappen maakt al zijn hele Formule 1-loopbaan onderdeel uit van de Red Bull-familie, en beleefde zijn grootste successen in dienst van de Oostenrijkse renstal. Hij werd er vier keer wereldkampioen, maar heeft dit jaar een tegenvallende eerste seizoenshelft achter de rug. De frustraties liepen hoog op, en Verstappen werd veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij het team. Hij ligt nog tot en met 2028 vast bij het team, maar kan door zijn exitclausules makkelijker vertrekken.

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Hoe groot is de rol van Verstappen?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft veel vertrouwen in Verstappen, en komt superlatieven tekort. Mekies stelde eerder dat het niet altijd even makkelijk is om met Verstappen samen te werken, en is nu lovend in een column voor AutoHebdo: "Zoals ik wel vaker zeg, Max is de beste sensor die we op onze auto hebben. Hij wil altijd het beste eruit halen, zonder compromissen te sluiten. Zijn commitment en zijn enorme kennis van het complexe werk van het team, gaan veel verder dan ik ooit heb meegemaakt."

Mekies ziet dat Verstappen bijna buitenaardse dingen doet: "Hij heeft een soort aangeboren begrip voor de mensen om hem heen, die eraan werken om ervoor te zorgen dat de auto optimaal presteert. Hij weet hoe hij de juiste woorden moet kiezen om hem te helpen het beste uit zichzelf te halen."

'Ze zijn onafscheidelijk'

De rol van Verstappen gaat veel verder dan alleen die van coureur: "Het is een mentaliteit die perfect bij het team past en die deze ongelooflijke band met het team verklaart. Soms onderschatten we de rol van Max binnen het team. Het gaat niet alleen om hem en Red Bull Racing; ze zijn onafscheidelijk."

"We zouden het daarbij kunnen laten en simpelweg zeggen dat hij een soort aanwinst voor ons is, maar daar doen we hem geen recht mee aan. Hij is niet alleen een buitengewone coureur, hij is ook een buitengewoon mens."

f(1)orum

Posts: 10.310

flattery will get you nowhere, but don't stop trying.



Bron: Miss Moneypenny (Dr. No)

  • 1
  • 11 aug 2026 - 15:30
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.262

    Hij heeft Red Bull door de aderen vloeien.
    Dus als de stoom uit zijn oren lijkt te spuiten - dat is geen stoom!

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 15:08
  • f(1)orum

    Posts: 10.309

    flattery will get you nowhere, but don't stop trying.



    Bron: Miss Moneypenny (Dr. No)

    • + 1
    • 11 aug 2026 - 15:30
  • Larry Perkins

    Posts: 67.028

    Opvallend: Steeds als Mekies positieve dingen over Max vertelt zit hij op de foto aan zijn neus, dat maakt het minder geloofwaardig... ('Pinokkio-effect')

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 16:35

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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