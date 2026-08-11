Laurent Mekies gelooft nog altijd in Max Verstappen bij Red Bull. De Franse teambaas spreekt nogmaals zijn vertrouwen uit, en lijkt een vertrek van de viervoudig wereldkampioen ook uit te sluiten. Mekies stelt dat Verstappen bij Red Bull hoort, en andersom.

Verstappen maakt al zijn hele Formule 1-loopbaan onderdeel uit van de Red Bull-familie, en beleefde zijn grootste successen in dienst van de Oostenrijkse renstal. Hij werd er vier keer wereldkampioen, maar heeft dit jaar een tegenvallende eerste seizoenshelft achter de rug. De frustraties liepen hoog op, en Verstappen werd veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij het team. Hij ligt nog tot en met 2028 vast bij het team, maar kan door zijn exitclausules makkelijker vertrekken.

Hoe groot is de rol van Verstappen?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft veel vertrouwen in Verstappen, en komt superlatieven tekort. Mekies stelde eerder dat het niet altijd even makkelijk is om met Verstappen samen te werken, en is nu lovend in een column voor AutoHebdo: "Zoals ik wel vaker zeg, Max is de beste sensor die we op onze auto hebben. Hij wil altijd het beste eruit halen, zonder compromissen te sluiten. Zijn commitment en zijn enorme kennis van het complexe werk van het team, gaan veel verder dan ik ooit heb meegemaakt."

Mekies ziet dat Verstappen bijna buitenaardse dingen doet: "Hij heeft een soort aangeboren begrip voor de mensen om hem heen, die eraan werken om ervoor te zorgen dat de auto optimaal presteert. Hij weet hoe hij de juiste woorden moet kiezen om hem te helpen het beste uit zichzelf te halen."

'Ze zijn onafscheidelijk'

De rol van Verstappen gaat veel verder dan alleen die van coureur: "Het is een mentaliteit die perfect bij het team past en die deze ongelooflijke band met het team verklaart. Soms onderschatten we de rol van Max binnen het team. Het gaat niet alleen om hem en Red Bull Racing; ze zijn onafscheidelijk."

"We zouden het daarbij kunnen laten en simpelweg zeggen dat hij een soort aanwinst voor ons is, maar daar doen we hem geen recht mee aan. Hij is niet alleen een buitengewone coureur, hij is ook een buitengewoon mens."