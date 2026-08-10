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Jos Verstappen kwam met bijzondere eis voor Red Bull

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Jos Verstappen kwam met bijzondere eis voor Red Bull

Jos Verstappen heeft uitgelegd welke eis hij stelde aan Red Bull en Helmut Marko. Jos' zoon Max Verstappen debuteerde elf jaar geleden in de Formule 1, en groeide daarna uit tot een absolute superster. Verstappen senior blikt nu terug op een bijzonder gesprek met Helmut Marko aan het begin van zijn zoons loopbaan.

Verstappen heeft de Formule 1 in de afgelopen elf jaar flink weten te veranderen. Hij debuteerde als tiener en is uitgegroeid tot een viervoudig wereldkampioen en de absolute superster van de sport. Door zijn komst zijn er de nodige regels aangepast, en hij is al die jaren onderdeel gebleven van de Red Bull-familie. Het ging jarenlang om wederzijds vertrouwen, en het is geen geheim dat voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko daar een belangrijke rol bij heeft gespeeld.

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Wat werd er besproken?

Jos Verstappen blikt nu terug op een belangrijk gesprek dat hij voerde met Marko. In een interview met AutoHebdo legt Verstappen senior uit welke eis hij op tafel legde: "Ja, ik kan me het nog goed herinneren. Ik was op Hockenheim, en het was een typisch gesprek dat je met Helmut had. Hij kwam naar onze tafel, en zei: 'Ik heb maar twintig minuten.' Ik zei tegen hem dat dat meer dan genoeg was."

Wat vond Jos Verstappen belangrijk?

Het werd een amusant gesprek: "Zijn openingszin was: 'Ik wil dat Max volgend jaar met ons in de Formule 1 rijdt bij Toro Rosso.' Ik was heel verrast door wat hij had gezegd, dus ik antwoordde: 'Oké, Helmut, laten we het doen, maar voor twee jaar en niet voor één.'"

Jos Verstappen vond dit belangrijk voor zijn zoon: "Max was immers zo jong, ik dacht dat hij een eerste jaar nodig had om te settelen, en dan zou hij kunnen laten zien hoe goed hij was in zijn tweede jaar. Maar hij wist zich zo goed aan te passen. Hij had zo'n geweldig jaar in 2015, dat ze hem naar Red Bull promoveerde in zijn tweede jaar. Dat was zeker een goed ding."

snailer

Posts: 34.266

Ouw wil heel graag de knuppel van Jos persoonlijk ondergaan.

Ben er alleen nog niet achter of het iets met sm van doen heeft, of dat hij hem langs achteren wil ontvangen, misstappen. Wie weet wel alletwee.

  • 5
  • 10 aug 2026 - 12:06
F1 Nieuws Max Verstappen Jos Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (15)

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  • snailer

    Posts: 34.266

    Ik heb ook wel eens IJssen..... Uit de ijssalon.

    • + 1
    • 10 aug 2026 - 10:52
    • Regenrace

      Posts: 2.851

      Ja ja, binnen twee seconden van verrast zijn dat je zitje aangeboden wordt naar eisen stellen - geloof je 't zelf?
      Als je goed leest was 't ook geen eis maar een voorstel - met goede argumentatie.
      Overigens bij een beetje serieus team krijgt elke debutant twee jaar de tijd - maar wel met de nodige opties om er onderuit te komen mocht het misgaan. Dat zal met Max niet anders zijn geweest. Kortom geen enkel probleem voor Marko om aan die zogenaamde eis te voldoen.

      • + 3
      • 10 aug 2026 - 14:15
    • Regenrace

      Posts: 2.851

      Het is wel service van de zaak dat je de nikserigheid al van mijlenver ziet aankomen - nl zodra ze in de titel toevoegingen als 'bijzonder' of 'belangrijk' gebruiken. Da's bijna altijd 't startsein om naar de fles Melisana te grijpen.

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 15:11
  • snailer

    Posts: 34.266

    Watching through the broken seal
    I saw the tree of life, forever
    All the branches fully green
    Bearing human fruit, forever
    You´re ignoring to what you´ll turn out to be
    You´ll once be sewing and gathering frequently
    That´s what you´ll turn out to be
    Watchibg through the broken seal
    I saw marching children, and children
    At the church nearby the gate
    A preacher read his sermon for children

    ---- Wil het niet prisgeven uit schaamte dat ik ze vroegah best goed vond -----

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 10:57
  • Pietje Bell

    Posts: 36.134

    En twee weken later was de zaak rond.

    ibb.co/C33tM4VX

    • + 4
    • 10 aug 2026 - 11:12
    • Pietje Bell

      Posts: 36.134

      Dit was in juli 2014 toen Max 16 jaar was. Twee weken NA het weekend van
      27 t/m 29 juni 2014 op het kletsnatte stratencircuit van Neurenberg waar
      Max de 'hattrick' compleet maakte door alle drie de races van dat weekend
      op zijn naam te schrijven.

      Zaterdag 28 juni: Race 1 (gewonnen door Max)

      Zondag 29 juni: Race 2 én Race 3 (beide gewonnen door Max)

      Vrijdag 27 juni: Vrije trainingen en kwalificaties

      Zaterdag 28 juni: Race 1 (gewonnen door Max)

      Zondag 29 juni: Race 2 én Race 3 (beide gewonnen door Max)

      • + 2
      • 10 aug 2026 - 12:24
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.887

    "Jos Verstappen kwam met bijzondere eis voor Red Bull".

    Jos had meer één eis.
    Hij dwong af dat hij met z'n knuppel de circuit's mocht bezoeken, waarop Ouw-vriend Helmut instemmend knikte.
    En dit is het echte verhaal.....laat je je niets anders wijsmaken....

    • + 4
    • 10 aug 2026 - 11:29
    • misstappen

      Posts: 3.642

      je hebt iets met Jos zijn knuppel he Ouw.., je hebt er behoorlijk vaak over . ;-)

      • + 2
      • 10 aug 2026 - 11:37
    • VestAan

      Posts: 792

      Jij bezoekt toch ook natte Nel met je knuppel?

      • + 1
      • 10 aug 2026 - 11:53
    • snailer

      Posts: 34.266

      Ouw wil heel graag de knuppel van Jos persoonlijk ondergaan.

      Ben er alleen nog niet achter of het iets met sm van doen heeft, of dat hij hem langs achteren wil ontvangen, misstappen. Wie weet wel alletwee.

      • + 5
      • 10 aug 2026 - 12:06
  • Larry Perkins

    Posts: 67.009

    "Helmut kwam naar onze tafel, en zei: 'Ik heb maar twintig minuten.' Ik zei tegen hem dat dat meer dan genoeg was."

    "De andere negentien minuten hebben we het over de blote tietenparade gehad", aldus Jos.

    • + 4
    • 10 aug 2026 - 11:50
  • Erwinnaar

    Posts: 5.810

    Dat was dus minder dan 1 minuut. De overige 19 is niet bekend.

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 11:51
    • Larry Perkins

      Posts: 67.009

      Specsavers?

      • + 2
      • 10 aug 2026 - 11:59
    • snailer

      Posts: 34.266

      18 minuten was Marko in shock. De laatste 1 minuten stamelde hij: "Dat is snel!"

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 12:08
  • MrStef85

    Posts: 6.597

    Worstenbroodjes.

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 13:25

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-
Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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