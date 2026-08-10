Jos Verstappen heeft uitgelegd welke eis hij stelde aan Red Bull en Helmut Marko. Jos' zoon Max Verstappen debuteerde elf jaar geleden in de Formule 1, en groeide daarna uit tot een absolute superster. Verstappen senior blikt nu terug op een bijzonder gesprek met Helmut Marko aan het begin van zijn zoons loopbaan.

Verstappen heeft de Formule 1 in de afgelopen elf jaar flink weten te veranderen. Hij debuteerde als tiener en is uitgegroeid tot een viervoudig wereldkampioen en de absolute superster van de sport. Door zijn komst zijn er de nodige regels aangepast, en hij is al die jaren onderdeel gebleven van de Red Bull-familie. Het ging jarenlang om wederzijds vertrouwen, en het is geen geheim dat voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko daar een belangrijke rol bij heeft gespeeld.

Wat werd er besproken?

Jos Verstappen blikt nu terug op een belangrijk gesprek dat hij voerde met Marko. In een interview met AutoHebdo legt Verstappen senior uit welke eis hij op tafel legde: "Ja, ik kan me het nog goed herinneren. Ik was op Hockenheim, en het was een typisch gesprek dat je met Helmut had. Hij kwam naar onze tafel, en zei: 'Ik heb maar twintig minuten.' Ik zei tegen hem dat dat meer dan genoeg was."

Wat vond Jos Verstappen belangrijk?

Het werd een amusant gesprek: "Zijn openingszin was: 'Ik wil dat Max volgend jaar met ons in de Formule 1 rijdt bij Toro Rosso.' Ik was heel verrast door wat hij had gezegd, dus ik antwoordde: 'Oké, Helmut, laten we het doen, maar voor twee jaar en niet voor één.'"

Jos Verstappen vond dit belangrijk voor zijn zoon: "Max was immers zo jong, ik dacht dat hij een eerste jaar nodig had om te settelen, en dan zou hij kunnen laten zien hoe goed hij was in zijn tweede jaar. Maar hij wist zich zo goed aan te passen. Hij had zo'n geweldig jaar in 2015, dat ze hem naar Red Bull promoveerde in zijn tweede jaar. Dat was zeker een goed ding."