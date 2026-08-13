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McLaren gaat in tegen Verstappen: "Coureurs maken nog steeds het verschil"

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McLaren gaat in tegen Verstappen: "Coureurs maken nog steeds het verschil"

De nieuwe Formule 1-regels hebben de manier waarop coureurs hun races aanpakken flink veranderd. Toch verwacht McLaren-topman Neil Houldey niet dat het reglement de onderlinge krachtsverhoudingen tussen de coureurs volledig op zijn kop zet. Volgens de technisch directeur zullen de beste rijders uiteindelijk nog altijd boven komen drijven.

De nieuwe generatie Formule 1-auto's kreeg voorafgaand aan het seizoen veel kritiek. Ook Max Verstappen liet zich eerder kritisch uit over de nieuwe bolides, die volgens hem weinig met de Formule 1 te maken hadden. Vooral op zogenoemde energiearme circuits lopen coureurs tegen problemen aan, omdat het lastiger is om de batterij gedurende een ronde voldoende op te laden.

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McLaren ziet beste coureurs boven komen drijven

Toch denkt Houldey dat de nieuwe regels weinig veranderen aan wie uiteindelijk de beste resultaten behaalt. "De coureurs die begrijpen wat ze met deze auto's moeten doen, zijn nog altijd de beste ter wereld. Zij zullen uiteindelijk ook het snelst zijn", stelt de McLaren-topman tijdens een mediasessie.

Volgens Houldey is het wel lastiger geworden om de maximale prestaties uit een Formule 1-auto te halen. "Het draait tegenwoordig niet alleen om pure snelheid. Ook de beslissingen en het denkwerk achter de schermen bepalen hoeveel tijd je uiteindelijk uit een ronde haalt. Dat maakt het voor coureurs misschien wel ingewikkelder dan voorheen."

'Uiteindelijk komt er vanzelf een balans'

Houldey verwijst daarbij naar de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Oscar Piastri moest daar volgens hem een andere strategie gebruiken voor het inzetten van elektrische energie. "Oscar verloor daardoor een paar tienden, maar hij kon Lando wel blijven volgen. Je ziet dus nog altijd een duidelijk verschil tussen goede en minder goede coureurs als je naar de totale rondetijd en het raceverloop kijkt."

Volgens de McLaren-topman zullen incidenten door de nieuwe regels daardoor uiteindelijk niet bepalend zijn voor de rangschikking. "Er komt vanzelf een bepaalde balans. Tijdens een kwalificatie of race kan een coureur soms net in het nadeel zijn, maar over een heel seizoen zie je volgens mij nog steeds dat de beste coureurs op de beste plekken eindigen."

Need5Speed

Posts: 4.285

Ammehoula!
Houldey valt in herhaling, zie "McLaren werpt ander licht op controversiële F1-regels" van vanmorgen.

Dit verhaal gaat rond als een Houlahoup.

  • 2
  • 13 aug 2026 - 16:53
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (14)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.285

    Ammehoula!
    Houldey valt in herhaling, zie "McLaren werpt ander licht op controversiële F1-regels" van vanmorgen.

    Dit verhaal gaat rond als een Houlahoup.

    • + 2
    • 13 aug 2026 - 16:53
    • Larry Perkins

      Posts: 67.100

      Ja, maar uit dit bericht (uit de kop in ieder geval, de rest heb ik niet gelezen) blijkt nu dat de contractbesprekingen van McLaren met Max definitief zijn mislukt...

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 17:12
    • Need5Speed

      Posts: 4.285

      Die besprekingen zijn nu absoluut en volkomen onzeker!

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 17:14
  • snailer

    Posts: 34.375

    Heeft die man zelf wel eens geracet? In dat geval is hij hooguit een theoreticus.

    • + 1
    • 13 aug 2026 - 17:27
  • Larry Perkins

    Posts: 67.100

    Off-topic:

    Wat hier nog ontbreekt is het bericht:
    “Overweldigende zonsverduistering boven Circuit Zandvoort!”

    Dan maar ff hier mijn reactie, want ik zou de zonsverduistering langs me heen laten gaan maar heb het toch meegemaakt. Op de climax hebben we hier een minuut stilte gehouden en vervolgens het Wilhelmus gezongen. Kippenvel…

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 17:28
    • Larry Perkins

      Posts: 67.100

      Overigens heeft de zonsverduistering geen invloed gehad op de aanvangstijden van de GP van Nederland.
      De aanvangstijden nog eens in een handig overzicht…

      Vrijdag 21 augustus
      • vt 1: 12.30 - 13.30 uur.
      • sprint shootout: 16.30 - 17.14 uur.

      Zaterdag 22 augustus
      • vermaledijde sprintrace: 12.00 - 13.00 uur.
      • kwalificatie: 16.00 - 17.00 uur.

      Zondag 23 augustus
      • drivers' parade en blote tietenparade: 13.00 - 13.30 uur.
      • Wilhelmus door Davina Michelle: 14.44 - 14.46 uur.
      • race: 15.00 - 17.00 uur.
      • nogmaals het prachtige Wilhelmus door Davina Michelle of een ander volkslied van een langspeelplaat: 17.15 - 17.17 uur.

      NB: De aanvangstijden zijn nog steeds niet aangepast. Als de aanvangstijden niet meer worden aangepast dan zijn dit de definitieve aanvangstijden. Worden de aanvangstijden toch nog aangepast dan zijn dit nog niet de definitieve aanvangstijden!

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 17:33
    • The Wolf

      Posts: 1.269

      Dank

      Dat is potver handig

      Ik doe er m'n voordeel mee

      • + 1
      • 13 aug 2026 - 17:36
    • The Wolf

      Posts: 1.269

      Maar stel dat de aanvangstijden worden aangepast dan heb je net geen ene f..ck aan dit k..t overzicht van Larry

      • + 1
      • 13 aug 2026 - 17:38
    • Larry Perkins

      Posts: 67.100

      Een k*toverzicht is wel handig in een bordeel @The Wolf, dat kunnen ze dan gebruiken als een soort 'menukaart'...

      • + 1
      • 13 aug 2026 - 17:45
    • The Wolf

      Posts: 1.269

      Klopt dat is het eerste wat Wolff vraagt als hij het bordeel binnen loopt, hoeveel k..tten heeft u op uw k..toverzicht, de rest interesseert me geen k..t met je k..ttekop

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 18:06
    • Larry Perkins

      Posts: 67.100

      Oh, dan was jij zeker degene die laatst het bordeel werd uitgeschopt.
      Dat gaf me een kabaal en ik was net aan het voorproeven...

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 18:21
    • snailer

      Posts: 34.375

      Als het een luxe brodel is, dan zijn er ook van die k*tjes voor Dirty Larry's. De betreffende dames serveren dan sliptongetjes.

      • + 1
      • 13 aug 2026 - 18:31
  • meister

    Posts: 4.348

    Klopt ook, de coureur weet niet meer wat de auto of eigenlijk de software doet dus de auto bestuurd de coureur.

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 19:01
  • SennaS

    Posts: 12.548

    Adoptie vermogen speelt een rol maar ook of een concept past bij de voorkeur rijstijl van een coureur.
    7 voudig wk Lewis had bv meer moeite met de ground effect auto’s dan de huidige.
    Wellicht heeft Max het tegenovergestelde zoals ook Russell, Leclerc en Piastri.
    Kimi, Lewis en Lando lijken er beter mee overweg te kunnen. De regels gelden voor iedereen.

    • + 1
    • 13 aug 2026 - 23:24

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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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