De nieuwe Formule 1-regels hebben de manier waarop coureurs hun races aanpakken flink veranderd. Toch verwacht McLaren-topman Neil Houldey niet dat het reglement de onderlinge krachtsverhoudingen tussen de coureurs volledig op zijn kop zet. Volgens de technisch directeur zullen de beste rijders uiteindelijk nog altijd boven komen drijven.

De nieuwe generatie Formule 1-auto's kreeg voorafgaand aan het seizoen veel kritiek. Ook Max Verstappen liet zich eerder kritisch uit over de nieuwe bolides, die volgens hem weinig met de Formule 1 te maken hadden. Vooral op zogenoemde energiearme circuits lopen coureurs tegen problemen aan, omdat het lastiger is om de batterij gedurende een ronde voldoende op te laden.

McLaren ziet beste coureurs boven komen drijven

Toch denkt Houldey dat de nieuwe regels weinig veranderen aan wie uiteindelijk de beste resultaten behaalt. "De coureurs die begrijpen wat ze met deze auto's moeten doen, zijn nog altijd de beste ter wereld. Zij zullen uiteindelijk ook het snelst zijn", stelt de McLaren-topman tijdens een mediasessie.

Volgens Houldey is het wel lastiger geworden om de maximale prestaties uit een Formule 1-auto te halen. "Het draait tegenwoordig niet alleen om pure snelheid. Ook de beslissingen en het denkwerk achter de schermen bepalen hoeveel tijd je uiteindelijk uit een ronde haalt. Dat maakt het voor coureurs misschien wel ingewikkelder dan voorheen."

'Uiteindelijk komt er vanzelf een balans'

Houldey verwijst daarbij naar de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Oscar Piastri moest daar volgens hem een andere strategie gebruiken voor het inzetten van elektrische energie. "Oscar verloor daardoor een paar tienden, maar hij kon Lando wel blijven volgen. Je ziet dus nog altijd een duidelijk verschil tussen goede en minder goede coureurs als je naar de totale rondetijd en het raceverloop kijkt."

Volgens de McLaren-topman zullen incidenten door de nieuwe regels daardoor uiteindelijk niet bepalend zijn voor de rangschikking. "Er komt vanzelf een bepaalde balans. Tijdens een kwalificatie of race kan een coureur soms net in het nadeel zijn, maar over een heel seizoen zie je volgens mij nog steeds dat de beste coureurs op de beste plekken eindigen."