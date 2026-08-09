Laurent Mekies begint steeds nadrukkelijker zijn stempel te drukken op Red Bull Racing. De Fransman nam ruim een jaar geleden het stokje over van Christian Horner, maar zag sindsdien een groot aantal prominente namen vertrekken. Volgens een Duitse journalist zorgt de nieuwe koers binnen Red Bull zelfs voor gefronste wenkbrauwen.

Onder meer Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Rob Marshall en Will Courtenay zijn inmiddels vertrokken bij de Oostenrijkse renstal. Mekies moest daardoor op verschillende posities nieuwe mensen aanstellen of intern doorschuiven. Met onder anderen Gwen Lagrue en Gino Rosato haalde Red Bull opnieuw enkele nieuwe krachten binnen.

'Hij verzamelt mensen om zich heen'

Volgens Ralf Bach van F1 Insider zijn niet alle Red Bull-medewerkers overtuigd van de manier waarop Mekies zijn nieuwe organisatie vormgeeft. De Fransman zou vooral mensen om zich heen verzamelen die voor stabiliteit zorgen, maar volgens critici niet per se voor de noodzakelijke sportieve vooruitgang.

"Hij probeert mensen om zich heen te verzamelen om politieke rust binnen het team te creëren. Hij wil mensen die hem niet noodzakelijkerwijs vooruithelpen, maar die hem in ieder geval niet voor problemen zorgen", stelt Bach. Daarmee zou Mekies volgens sommige geluiden binnen Red Bull vooral bezig zijn met het versterken van zijn eigen positie.

De benoeming van Gwen Lagrue zorgt daarbij voor extra discussie. De Fransman kwam over van Mercedes en gaat zich bij Red Bull bezighouden met het opleidingsprogramma voor jonge coureurs. Ook consultant Gino Rosato, die eerder bij Ferrari werkte, heeft zich bij de Oostenrijkse renstal gevoegd.

'Red Bull wordt steeds meer een Frans team'

De Franse invloed binnen Red Bull begint volgens Bach dan ook behoorlijk groot te worden. "Is het toeval dat Lagrue Frans is? Wie zal het zeggen. Maar binnen Red Bull zijn er mensen die inmiddels grappen dat het hoofdkantoor net zo goed naar Le Castellet of Magny-Cours kan worden verhuisd. Het begint tenslotte steeds meer op een Frans team te lijken."

Met het vertrek van Newey is technisch directeur Pierre Waché inmiddels een van de machtigste figuren binnen Red Bull. Tegelijkertijd wordt verwacht dat ook Paul Monaghan de renstal zal verlaten voor een overstap naar Cadillac. Mekies staat daardoor voor een flinke uitdaging: hij moet een sterk veranderd Red Bull opnieuw naar de top leiden, terwijl de kritiek op zijn personeelsbeleid al begint toe te nemen.