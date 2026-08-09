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Volgende rel bij Red Bull? "Mekies zorgt voor onrust"

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Volgende rel bij Red Bull? "Mekies zorgt voor onrust"

Laurent Mekies begint steeds nadrukkelijker zijn stempel te drukken op Red Bull Racing. De Fransman nam ruim een jaar geleden het stokje over van Christian Horner, maar zag sindsdien een groot aantal prominente namen vertrekken. Volgens een Duitse journalist zorgt de nieuwe koers binnen Red Bull zelfs voor gefronste wenkbrauwen.

Onder meer Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Rob Marshall en Will Courtenay zijn inmiddels vertrokken bij de Oostenrijkse renstal. Mekies moest daardoor op verschillende posities nieuwe mensen aanstellen of intern doorschuiven. Met onder anderen Gwen Lagrue en Gino Rosato haalde Red Bull opnieuw enkele nieuwe krachten binnen.

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'Hij verzamelt mensen om zich heen'

Volgens Ralf Bach van F1 Insider zijn niet alle Red Bull-medewerkers overtuigd van de manier waarop Mekies zijn nieuwe organisatie vormgeeft. De Fransman zou vooral mensen om zich heen verzamelen die voor stabiliteit zorgen, maar volgens critici niet per se voor de noodzakelijke sportieve vooruitgang.

"Hij probeert mensen om zich heen te verzamelen om politieke rust binnen het team te creëren. Hij wil mensen die hem niet noodzakelijkerwijs vooruithelpen, maar die hem in ieder geval niet voor problemen zorgen", stelt Bach. Daarmee zou Mekies volgens sommige geluiden binnen Red Bull vooral bezig zijn met het versterken van zijn eigen positie.

De benoeming van Gwen Lagrue zorgt daarbij voor extra discussie. De Fransman kwam over van Mercedes en gaat zich bij Red Bull bezighouden met het opleidingsprogramma voor jonge coureurs. Ook consultant Gino Rosato, die eerder bij Ferrari werkte, heeft zich bij de Oostenrijkse renstal gevoegd.

'Red Bull wordt steeds meer een Frans team'

De Franse invloed binnen Red Bull begint volgens Bach dan ook behoorlijk groot te worden. "Is het toeval dat Lagrue Frans is? Wie zal het zeggen. Maar binnen Red Bull zijn er mensen die inmiddels grappen dat het hoofdkantoor net zo goed naar Le Castellet of Magny-Cours kan worden verhuisd. Het begint tenslotte steeds meer op een Frans team te lijken."

Met het vertrek van Newey is technisch directeur Pierre Waché inmiddels een van de machtigste figuren binnen Red Bull. Tegelijkertijd wordt verwacht dat ook Paul Monaghan de renstal zal verlaten voor een overstap naar Cadillac. Mekies staat daardoor voor een flinke uitdaging: hij moet een sterk veranderd Red Bull opnieuw naar de top leiden, terwijl de kritiek op zijn personeelsbeleid al begint toe te nemen.

Pietje Bell

Posts: 36.123

Over een rel gesproken. Het lijkt erop dat er hommeles in de keet is bij McLaren.
Mark Webber ligt als manager van Piastri al een tijd overhoop met Zak Brown.
Hij heeft sinds eergisteren het McLaren F1 Team ontvolgd op hun IG.
Hij volgt Oscar Piastri nog wel, maar heeft al zijn foto's verwijde... [Lees verder]

  • 7
  • 9 aug 2026 - 12:02
F1 Nieuws Formule 1 F1 Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (11)

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  • F1jos

    Posts: 5.542

    Red Bull gaat verder met de Franse slag, succes verzekerd.

    • + 3
    • 9 aug 2026 - 11:55
    • Drunt

      Posts: 637

      Hoorde in de wandelgangen dat renault haar comeback wil maken als motorleverancier…

      • + 3
      • 9 aug 2026 - 14:33
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.198

      Ocon en Gasly volgend jaar als vervangers voor Max en Hadjar.

      • + 0
      • 9 aug 2026 - 16:12
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.198

      Ow wacht... Hadjar hoeft niet weg... is al Frans genoeg.. en Prost-ig genoeg

      • + 1
      • 9 aug 2026 - 16:13
  • Pietje Bell

    Posts: 36.122

    Over een rel gesproken. Het lijkt erop dat er hommeles in de keet is bij McLaren.
    Mark Webber ligt als manager van Piastri al een tijd overhoop met Zak Brown.
    Hij heeft sinds eergisteren het McLaren F1 Team ontvolgd op hun IG.
    Hij volgt Oscar Piastri nog wel, maar heeft al zijn foto's verwijderd op zijn IG.

    • + 7
    • 9 aug 2026 - 12:02
    • hupholland

      Posts: 10.119

      weet niet of ze het bij McLaren heel erg vinden als Piastri een andere manager neemt. Lijkt me eerlijk gezegd voor iedereen beter.

      • + 0
      • 9 aug 2026 - 13:18
  • Pietje Bell

    Posts: 36.122

    Gisteren postte ik dit hier en Max is idd met een half uur vertraging om 11:00u
    Portugese tijd vertrokken richting Olbia.

    En net zoals vorige week heeft een insider vanmiddag weer verteld wanneer Max zijn
    vliegtuig zal vertrekken. Vorige week klopte alles: Nice> Olbia> Salzburg> Cannes.
    Vertaald:
    Jet Anon weer hier - Morgen om 10:30 uur Portugese tijd gaat het vliegtuig weer
    naar Olbia en keert dan terug naar Cannes, omdat Olbia heel weinig parkeerplaatsen
    heeft en Cannes heel goedkoop is en veel ruimte heeft.
    Max zijn familie is al twee dagen op Sardinië.
    Ik denk dat P nog een week bij haar vader blijft, dat zou dan de 5e week worden."

    • + 4
    • 9 aug 2026 - 12:48
    • F1 bekijker

      Posts: 496

      Nee al terug bij Max.

      • + 1
      • 9 aug 2026 - 14:39
    • Pietje Bell

      Posts: 36.122

      Max is iddeven voor 14:00u onze tijd op Vliegveld Olbia geland en zijn jet
      is daarna vertrokken naar Cannes zoals de insider aan heeft gegeven.

      De pijl geeft aan waar zijn jacht in de haven van Olbia ligt:

      ibb.co/wr3Dd8vc

      En weer door naar Cannes: ibb.co/TxwfkBL0

      • + 2
      • 9 aug 2026 - 15:04
    • Pietje Bell

      Posts: 36.122

      En Penelope is idd nog bij haar vader. Samen aan het wandelen in de natuur. Zijn partner postte zojuist een foto van Daniil met de favoriete drinkfles van P om zijn hals. Zij post altijd live en niet pas de dag/week/maand erna.

      ibb.co/0jGWRrKN

      • + 2
      • 9 aug 2026 - 15:21
    • F1 bekijker

      Posts: 496

      Klopt ik had het mis.

      • + 0
      • 9 aug 2026 - 15:46

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
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10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Laurent Mekies -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 28 apr 1977 (49)
  • Geb. plaats Tours, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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