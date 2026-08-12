Volgens David Coulthard lijkt Andrea Kimi Antonelli in zijn manier van racen op Max Verstappen. De twee coureurs kunnen het zeer goed met elkaar vinden, en Antonelli voert momenteel de strijd om de wereldtitel aan. Coulthard ziet dat Antonelli en Verstappen dezelfde wapens in hun arsenaal hebben.

Verstappen was jarenlang extreem dominant in de Formule 1, maar worstelt dit seizoen met zijn lastig te besturen Red Bull-bolide. De viervoudig wereldkampioen laat nog steeds met regelmaat mooie dingen zien, maar het is dit seizoen toch tienersensatie Andrea Kimi Antonelli die de show steelt. In zijn tweede jaar in de Formule 1 heeft de Italiaanse Mercedes-coureur al zes Grands Prix gewonnen en verraste hij vriend en vijand met zijn sterke prestaties en koele gedrag.

In welke zin lijkt Antonelli op Verstappen?

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard is enorm onder de indruk van de prestaties van Antonelli. In de podcast Up To Speed komt hij superlatieven tekort om de prestaties van Antonelli te beschrijven: "Die jongen is echt heel erg indrukwekkend. Ik denk dat een belangrijk punt is dat daaraan bijdraagt de communicatie binnen de familie is, de manier waarop ze het racen aanpakken."

Coulthard ziet dan ook overeenkomsten met Max Verstappen, en hoe de viervoudig wereldkampioen overkomt naar de buitenwereld: "Ze staan allebei met beide benen op de grond, en ik denk dat dit iets is wat Max ook in zijn arsenaal heeft, en andere coureurs natuurlijk ook."

Hoe houdt Antonelli zijn hoofd koel?

De Schotse oud-coureur denkt dat de F1-wereld voorlopig nog niet van Antonelli af is, en dat rustige gedrag kan hem helpen: "Dit zal hem een lange loopbaan opleveren. Hij is niet zo'n winnaar van een loterij die alles naar zijn hoofd laat stijgen."

Hij ziet dat de Antonelli's alles op een rustige, en goede manier aanpakken: "Ze hebben hun rust gevonden. Ze wonen in San Marino, en hebben hun comfort, een klein soort vorstendom. Ik geloof echt dat zijn loopbaan nog een zeer lange tijd zal duren."