user icon
icon

Antonelli weer vergeleken met 'kalme' Verstappen

<< Naar nieuwsoverzicht
Antonelli weer vergeleken met 'kalme' Verstappen

Volgens David Coulthard lijkt Andrea Kimi Antonelli in zijn manier van racen op Max Verstappen. De twee coureurs kunnen het zeer goed met elkaar vinden, en Antonelli voert momenteel de strijd om de wereldtitel aan. Coulthard ziet dat Antonelli en Verstappen dezelfde wapens in hun arsenaal hebben.

Verstappen was jarenlang extreem dominant in de Formule 1, maar worstelt dit seizoen met zijn lastig te besturen Red Bull-bolide. De viervoudig wereldkampioen laat nog steeds met regelmaat mooie dingen zien, maar het is dit seizoen toch tienersensatie Andrea Kimi Antonelli die de show steelt. In zijn tweede jaar in de Formule 1 heeft de Italiaanse Mercedes-coureur al zes Grands Prix gewonnen en verraste hij vriend en vijand met zijn sterke prestaties en koele gedrag.

Meer over Max Verstappen Verstappen vertrekt plots naar Portugal

Verstappen vertrekt plots naar Portugal

1 aug
 'Red Bull wijst naar Verstappen na harde crashes'

'Red Bull wijst naar Verstappen na harde crashes'

3 aug

In welke zin lijkt Antonelli op Verstappen?

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard is enorm onder de indruk van de prestaties van Antonelli. In de podcast Up To Speed komt hij superlatieven tekort om de prestaties van Antonelli te beschrijven: "Die jongen is echt heel erg indrukwekkend. Ik denk dat een belangrijk punt is dat daaraan bijdraagt de communicatie binnen de familie is, de manier waarop ze het racen aanpakken."

Coulthard ziet dan ook overeenkomsten met Max Verstappen, en hoe de viervoudig wereldkampioen overkomt naar de buitenwereld: "Ze staan allebei met beide benen op de grond, en ik denk dat dit iets is wat Max ook in zijn arsenaal heeft, en andere coureurs natuurlijk ook."

Hoe houdt Antonelli zijn hoofd koel?

De Schotse oud-coureur denkt dat de F1-wereld voorlopig nog niet van Antonelli af is, en dat rustige gedrag kan hem helpen: "Dit zal hem een lange loopbaan opleveren. Hij is niet zo'n winnaar van een loterij die alles naar zijn hoofd laat stijgen."

Hij ziet dat de Antonelli's alles op een rustige, en goede manier aanpakken: "Ze hebben hun rust gevonden. Ze wonen in San Marino, en hebben hun comfort, een klein soort vorstendom. Ik geloof echt dat zijn loopbaan nog een zeer lange tijd zal duren."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.897

"Antonelli weer vergeleken met 'kalme' Verstappen"......wat zelden voorkomt omdat Max veelvuldig zit te vloeken, klagen en schelden op alles en iedereen.
Oh, wacht het is David Coulthard die dit zegt .... z'n voorraadje Redbull moet weer aangevuld worden zeker.

  • 1
  • 12 aug 2026 - 15:41
F1 Nieuws Max Verstappen David Coulthard Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.897

    "Antonelli weer vergeleken met 'kalme' Verstappen"......wat zelden voorkomt omdat Max veelvuldig zit te vloeken, klagen en schelden op alles en iedereen.
    Oh, wacht het is David Coulthard die dit zegt .... z'n voorraadje Redbull moet weer aangevuld worden zeker.

    • + 1
    • 12 aug 2026 - 15:41
  • Larry Perkins

    Posts: 67.066

    Coulthard: "Antonelli vliegt nou ook naar Portugal en staat daar ook op van zijn tafel, pakt een telefoon aan en maakt een serie selfies met een groepje kinderen op het aangrenzende strand. En terwijl er ook nu op de achtergrond gejuich te horen is, reageren de kinderen opnieuw dankbaar, gaat Antonelli weer zitten op dezelfde stoel als waar Verstappen eerder op zat en ook hij deelt warempel nog een boks uit. Je gaat bijna denken dat Max en Kimi het zo hebben afgesproken..."

    • + 1
    • 12 aug 2026 - 15:58

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    12:00 - 13:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar