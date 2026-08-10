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Tsolov mikt op Red Bull-stoeltje: "Nog geen duidelijkheid"

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Tsolov mikt op Red Bull-stoeltje: "Nog geen duidelijkheid"

Nikola Tsolov wordt steeds nadrukkelijker genoemd als kandidaat voor een toekomstig Formule 1-stoeltje bij Racing Bulls. De Bulgaar leidt momenteel het Formule 2-kampioenschap en geldt als een van de grootste talenten binnen het Red Bull Junior Team. Zelf houdt Tsolov de boot voorlopig af en weigert hij zich bezig te houden met de toenemende speculatie.

De 19-jarige coureur maakte vorig seizoen grote indruk in de Formule 3. In zijn derde jaar won hij maar liefst vijf races, een record in de klasse. Die prestaties leverden hem een promotie naar de Formule 2 op, waar hij ook dit seizoen sterk presteert. Daardoor wordt Tsolov steeds vaker genoemd als mogelijke opvolger van Liam Lawson, wiens contract na dit seizoen afloopt.

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Red Bull-talent houdt zich op vlakte

Racing Bulls-teambaas Alan Permane liet onlangs al weten dat Tsolov op de radar staat. Sterker nog, de Brit noemde de Bulgaar zelfs "de volgende in de rij" voor een kans in de Formule 1. Toch is er volgens Tsolov zelf nog helemaal niets concreet.

"Voorlopig is er nog geen duidelijkheid", vertelt Tsolov. "Het is nog vroeg en eerst moeten we de zomerstop doorkomen. Ik probeer me daarom niet bezig te houden met alles wat er wordt geschreven."

De Red Bull-junior wil zich vooral blijven richten op zijn prestaties in de Formule 2. "Ik moet gewoon doorgaan zoals ik nu bezig ben. Als ik dit niveau vasthoud, twijfel ik er niet aan dat mijn kans in de Formule 1 uiteindelijk komt. Het heeft geen zin om daar nu al te veel over na te denken."

Tsolov richt vizier op Formule 2-titel

Voordat Tsolov überhaupt in aanmerking kan komen voor een Formule 1-stoeltje, moet hij nog voldoende punten voor zijn superlicentie verzamelen. Later dit jaar krijgt hij bovendien de mogelijkheid om tijdens een Test of Previous Cars voldoende kilometers af te leggen. Daarmee kan hij een belangrijke stap zetten richting het behalen van zijn superlicentie.

Toch houdt de Bulgaar zich daar voorlopig niet mee bezig. De strijd om de Formule 2-titel staat voor hem op één. "Mijn belangrijkste doel is de Formule 2. Daar ligt mijn volledige focus. Hoe beter ik hier presteer, hoe groter de kans wordt dat ik later de stap naar de Formule 1 kan maken."

Tsolov staat momenteel bovenaan in het kampioenschap, maar weet dat de titelstrijd nog volledig openligt. Gabriele Minì en Rafael Câmara zitten hem op de hielen en de verschillen in de Formule 2 zijn doorgaans klein. De Red Bull-junior wil zich daarom niet laten afleiden door de geruchten en eerst op de baan bewijzen dat hij klaar is voor de volgende stap.

Damon Hill

Posts: 19.900

Op dit moment gewoon de beste in de F2 (in een niet super spannend veld overigens) en verdient 100% een F1-zitje volgend jaar. De vraag is alleen: waar moet Lawson dan heen? Ik vind namelijk dat Lawson duidelijk thuishoort in de F1. Hij doet het dit jaar best wel goed, pakt heel veel punten en is... [Lees verder]

  • 1
  • 10 aug 2026 - 18:55
F1 Nieuws Formule 1 F1 Nikola Tsolov Red Bull Racing Racing Bulls

Reacties (3)

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  • Damon Hill

    Posts: 19.900

    Op dit moment gewoon de beste in de F2 (in een niet super spannend veld overigens) en verdient 100% een F1-zitje volgend jaar. De vraag is alleen: waar moet Lawson dan heen? Ik vind namelijk dat Lawson duidelijk thuishoort in de F1. Hij doet het dit jaar best wel goed, pakt heel veel punten en is beter dan Lindblad. Ik vind Lawson wel een "Williams-type". Lijkt me een leuke teamgenoot naast Albon. Sainz wil immers toch weg.

    • + 1
    • 10 aug 2026 - 18:55
    • snailer

      Posts: 34.277

      Ik had nog nooit van de jonge man gej=hoord tot een aantal maanden geleden. Maar dat ligt meer aan mij. Ik volg de junioren klasses niet meer. Er zijn te veel rijders die worden aangemerkt als 'super talenten'. En die worden hooguit 1 of 2 maal in 10 jaar geboren. Die rijders, die super talenten heb ik altijd proberen te volgen. Door de overvloed met dat label heb ik niet kunnen kiezen.

      Maar toen ik de naam hoorde en dat er bij werd gezegd dat hij echt speciaal was, ben ik even de wiki van hem ingegaan. Zijn cv ziet er uit als die van de grootheden. Overwinning na overwinning. Kampioenschappen.

      Dat zag ik bij alle rijders. Verstappen, Hamilton, Schumacher, Senna. Ook in de Karts. Overwinning na overwinning en vaak kampioen.

      Zijn cv is veelbelovend. En voor mij vooral de reden hierboven. Je wint alleen zoveel als je passie hebt en extreem hard werkt. Dat heeft hij en vervolgens wint hij veel.

      • + 1
      • 10 aug 2026 - 20:55
    • snailer

      Posts: 34.277

      O. En ik vergeet natuurlijk Antonelli, hoewel we hem vooral nog als super talent aan moeten merken. Die heeft ook zo'n cv.

      • + 1
      • 10 aug 2026 - 20:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

BG Nikola Tsolov -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Bulgarije
  • Geb. datum 21 dec 2006 (19)
  • Geb. plaats Sofia, Bulgarije
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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