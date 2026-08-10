Nikola Tsolov wordt steeds nadrukkelijker genoemd als kandidaat voor een toekomstig Formule 1-stoeltje bij Racing Bulls. De Bulgaar leidt momenteel het Formule 2-kampioenschap en geldt als een van de grootste talenten binnen het Red Bull Junior Team. Zelf houdt Tsolov de boot voorlopig af en weigert hij zich bezig te houden met de toenemende speculatie.

De 19-jarige coureur maakte vorig seizoen grote indruk in de Formule 3. In zijn derde jaar won hij maar liefst vijf races, een record in de klasse. Die prestaties leverden hem een promotie naar de Formule 2 op, waar hij ook dit seizoen sterk presteert. Daardoor wordt Tsolov steeds vaker genoemd als mogelijke opvolger van Liam Lawson, wiens contract na dit seizoen afloopt.

Red Bull-talent houdt zich op vlakte

Racing Bulls-teambaas Alan Permane liet onlangs al weten dat Tsolov op de radar staat. Sterker nog, de Brit noemde de Bulgaar zelfs "de volgende in de rij" voor een kans in de Formule 1. Toch is er volgens Tsolov zelf nog helemaal niets concreet.

"Voorlopig is er nog geen duidelijkheid", vertelt Tsolov. "Het is nog vroeg en eerst moeten we de zomerstop doorkomen. Ik probeer me daarom niet bezig te houden met alles wat er wordt geschreven."

De Red Bull-junior wil zich vooral blijven richten op zijn prestaties in de Formule 2. "Ik moet gewoon doorgaan zoals ik nu bezig ben. Als ik dit niveau vasthoud, twijfel ik er niet aan dat mijn kans in de Formule 1 uiteindelijk komt. Het heeft geen zin om daar nu al te veel over na te denken."

Tsolov richt vizier op Formule 2-titel

Voordat Tsolov überhaupt in aanmerking kan komen voor een Formule 1-stoeltje, moet hij nog voldoende punten voor zijn superlicentie verzamelen. Later dit jaar krijgt hij bovendien de mogelijkheid om tijdens een Test of Previous Cars voldoende kilometers af te leggen. Daarmee kan hij een belangrijke stap zetten richting het behalen van zijn superlicentie.

Toch houdt de Bulgaar zich daar voorlopig niet mee bezig. De strijd om de Formule 2-titel staat voor hem op één. "Mijn belangrijkste doel is de Formule 2. Daar ligt mijn volledige focus. Hoe beter ik hier presteer, hoe groter de kans wordt dat ik later de stap naar de Formule 1 kan maken."

Tsolov staat momenteel bovenaan in het kampioenschap, maar weet dat de titelstrijd nog volledig openligt. Gabriele Minì en Rafael Câmara zitten hem op de hielen en de verschillen in de Formule 2 zijn doorgaans klein. De Red Bull-junior wil zich daarom niet laten afleiden door de geruchten en eerst op de baan bewijzen dat hij klaar is voor de volgende stap.