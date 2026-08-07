De sfeer binnen Red Bull Racing is volgens de Duitse Formule 1-journalist Ralf Bach naar een zorgwekkend dieptepunt gezakt. Max Verstappen zou zich steeds meer geïsoleerd voelen binnen het team waarmee hij jarenlang successen vierde. Volgens Bach heeft de Nederlander bovendien het vertrouwen in de mensen om hem heen grotendeels verloren.
Nog nooit is de toekomst van Verstappen in de F1 zoveel besproken als in de afgelopen maanden. Vanwege het feit dat de Nederlander zich met de RB22 niet met de top kan meten en de vele kopstukken die zijn vertrokken bij de Oostenrijkse renstal, is het nog maar de vraag of Red Bull de juiste bestemming is voor hem.
Verstappen voelt zich steeds meer alleen bij Red Bull
De problemen zouden vooral zijn ontstaan door de veranderingen binnen de leiding van Red Bull Racing. Sinds het vertrek van Christian Horner in juli 2025 en de komst van Laurent Mekies als teambaas is er volgens Bach veel veranderd binnen de Oostenrijkse renstal. Ook het vertrek van meerdere sleutelfiguren heeft volgens de journalist een flinke impact gehad op Verstappen.
"Bronnen dicht bij Verstappen geven aan dat hij vooral bij Red Bull wil blijven vanwege het gebrek aan serieuze alternatieven", stelt Bach. "Die situatie kan echter veranderen. Als er een interessant alternatief op de markt komt, kan Verstappen alsnog besluiten om naar een ander team te kijken."
De toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing lijkt daarmee minder vanzelfsprekend dan lange tijd het geval was. De Nederlander heeft jarenlang een sterke vertrouwensband gehad met de mensen binnen het team, maar volgens Bach is daar inmiddels weinig van over. De nieuwe managementstructuur zou voor een duidelijke vertrouwensbreuk hebben gezorgd.
Red Bull slechts vierde kracht op de grid
Ook de prestaties van Red Bull Racing helpen momenteel niet mee. Ondanks een redelijke start van Red Bull Powertrains onder het nieuwe motorreglement, is de renstal volgens Bach voorlopig slechts de vierde kracht op de grid. Mercedes, Ferrari en McLaren lijken allemaal sterker voor de dag te komen.
Verstappen staat na de Grand Prix van Hongarije op de zesde plaats in het kampioenschap met 109 punten. Zijn frustratie over de prestaties van de RB22 kwam na de race op de Hungaroring duidelijk naar voren. De Nederlander eindigde als tweede achter Lando Norris, maar was allerminst tevreden over zijn bolide. Verstappen klaagde na afloop openlijk over de "aerodynamische degradatie" van zijn Red Bull.
Reacties (3)Login om te reageren
Posts: 4.244
Juan Pablo Bach begint een beetje mijn keel uit te hangen.
Posts: 34.181
Je post bracht bij mij in ieder geval een glimlach, Need5Speed. Thanks.
Posts: 66.949
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Voor iedereen die na de vrijmibo nog moet gaan koken, of moet laten koken…
GEFILEERDE RUSSELL T-BONE STEAK MET WHISKY BOTER
Een absoluut toppunt van een culinaire beleving. Het wordt een uitzonderlijk diner-event met een smaakervaring waarin verfijnde kookkunst, hoogwaardige ingrediënten en perfecte combinaties samenkomen. Het overstijgt een 'gewoon' diner en wordt beschouwd als een ware kunstvorm.
Ingrediënten
- 2 T-bone steaks (± 900 gr)
- 8 Aardappels
- 1 Sjalotje
- 250 gram Roomboter (kamertemperatuur)
- 100 ml Whisky met een sterke (rokerige) smaak
- Zwarte peper en zeezout
- Olijfolie
Bereidingswijze
1. Snipper het sjalotje en marineer deze 15min. in de whisky. Zorg dat de boter goed zacht is en voeg zowel de sjalot als de whisky (beetje bij beetje) toe aan de boter totdat alles is opgenomen.
2. Kruid de T-Bone steaks goed met zeezout en peper. Grill de T-bone steak in 5-8 minuten gaar op een hete barbecue. Keer de steak halverwege om zodat aan beide kanten een mooi grillpatroon ontstaat. Voeg bij het gebruik van de BBQ de laatste 2 min. de rooksnippers toe.
3. Leg de steak daarna op een snijplank en smeer hem meteen in met de whisky boter. Laat nog 5 minuten rusten voor het aansnijden.
Stappenplan voor het fileren van een T-bone steak
Het fileren (of aansnijden) van een T-bone steak doe je door het vlees zorgvuldig los te snijden van het T-vormige bot. Omdat de steak uit twee verschillende delen bestaat (entrecote en ossenhaas), snijd je deze los langs het bot en vervolgens in mooie, gelijke plakken loodrecht op de draad.
1. Laat het vlees rusten
Laat de gebakken of gegrilde T-bone steak na het bereiden eerst 5 tot 10 minuten rusten onder een losse theedoek of aluminiumfolie. Dit zorgt ervoor dat de sappen zich gelijkmatig door het vlees verdelen.
2. Plaats op een goede ondergrond
Leg de steak op een grote, stevige snijplank (liefst eentje met een sapgeul) met het T-vormige bot naar boven gericht.
3. Snijd langs het bot
Gebruik een scherp, glad fileermes of koksmes. Snijd zo strak mogelijk langs het opstaande bot omlaag tot je de bodem van de plank raakt. Kantel het mes en snijd het vlees in een vloeiende beweging los van het bot.
4. Scheid de twee stukken vlees
Een T-bone bestaat uit twee delen: de ossenhaas (het kleinste, malste deel) en de entrecote (het grotere deel). Snijd de ossenhaas en de entrecote nu volledig los van het centrale bot.
5. Snijd haaks op de draad
Bekijk de richting waarin de spiervezels (de 'draad') van het vlees lopen. Snijd het losse vlees in plakken van maximaal 6 millimeter dik. Het is essentieel om dit loodrecht (haaks) op de vezels te doen, wat zorgt voor een optimale malsheid in de mond.
6. Serveren
Leg de gesneden plakjes vlees eventueel terug tegen het bot voor een mooie presentatie op een serveerschaal.
ENJOY!
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