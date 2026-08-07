De sfeer binnen Red Bull Racing is volgens de Duitse Formule 1-journalist Ralf Bach naar een zorgwekkend dieptepunt gezakt. Max Verstappen zou zich steeds meer geïsoleerd voelen binnen het team waarmee hij jarenlang successen vierde. Volgens Bach heeft de Nederlander bovendien het vertrouwen in de mensen om hem heen grotendeels verloren.

Nog nooit is de toekomst van Verstappen in de F1 zoveel besproken als in de afgelopen maanden. Vanwege het feit dat de Nederlander zich met de RB22 niet met de top kan meten en de vele kopstukken die zijn vertrokken bij de Oostenrijkse renstal, is het nog maar de vraag of Red Bull de juiste bestemming is voor hem.

Verstappen voelt zich steeds meer alleen bij Red Bull

De problemen zouden vooral zijn ontstaan door de veranderingen binnen de leiding van Red Bull Racing. Sinds het vertrek van Christian Horner in juli 2025 en de komst van Laurent Mekies als teambaas is er volgens Bach veel veranderd binnen de Oostenrijkse renstal. Ook het vertrek van meerdere sleutelfiguren heeft volgens de journalist een flinke impact gehad op Verstappen.

"Bronnen dicht bij Verstappen geven aan dat hij vooral bij Red Bull wil blijven vanwege het gebrek aan serieuze alternatieven", stelt Bach. "Die situatie kan echter veranderen. Als er een interessant alternatief op de markt komt, kan Verstappen alsnog besluiten om naar een ander team te kijken."

De toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing lijkt daarmee minder vanzelfsprekend dan lange tijd het geval was. De Nederlander heeft jarenlang een sterke vertrouwensband gehad met de mensen binnen het team, maar volgens Bach is daar inmiddels weinig van over. De nieuwe managementstructuur zou voor een duidelijke vertrouwensbreuk hebben gezorgd.

Red Bull slechts vierde kracht op de grid

Ook de prestaties van Red Bull Racing helpen momenteel niet mee. Ondanks een redelijke start van Red Bull Powertrains onder het nieuwe motorreglement, is de renstal volgens Bach voorlopig slechts de vierde kracht op de grid. Mercedes, Ferrari en McLaren lijken allemaal sterker voor de dag te komen.

Verstappen staat na de Grand Prix van Hongarije op de zesde plaats in het kampioenschap met 109 punten. Zijn frustratie over de prestaties van de RB22 kwam na de race op de Hungaroring duidelijk naar voren. De Nederlander eindigde als tweede achter Lando Norris, maar was allerminst tevreden over zijn bolide. Verstappen klaagde na afloop openlijk over de "aerodynamische degradatie" van zijn Red Bull.