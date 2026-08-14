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Honda-topman: "Abu Dhabi 2021 met Verstappen was het mooiste moment"

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Honda-topman: "Abu Dhabi 2021 met Verstappen was het mooiste moment"

Honda beleeft momenteel zware tijden in de Formule 1, maar Shintaro Orihara kijkt met veel meer plezier terug op de succesvolle jaren met Red Bull Racing. De Trackside General Manager en Chief Engineer van Honda blikt terug op zijn mooiste momenten in de Formule 1 en komt daarbij uit bij Max Verstappen en de wereldtitel van 2021.

Orihara is sinds 2013 actief in de Formule 1 en heeft daardoor zowel de moeilijke als de succesvolle periodes van Honda meegemaakt. Het Japanse merk keerde in 2015 terug als motorleverancier van McLaren, maar die samenwerking draaide uit op een teleurstelling. Vanaf 2018 werd de samenwerking met Red Bull aangegaan en een jaar later volgde de eerste overwinning.

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5 aug

Honda-topman denkt terug aan succesvolle samenwerking met Red Bull

De eerste zege met Red Bull kwam er in 2019 tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen won voor eigen publiek van Honda en wees na afloop nadrukkelijk naar het logo van de Japanse motorfabrikant. De samenwerking groeide daarna uit tot een zeer succesvolle periode, met meerdere overwinningen en uiteindelijk wereldtitels.

Toch staat niet alleen het kampioenschap van 2021 hoog op het lijstje van Orihara. Ook de laatste samenwerking tussen Honda en Red Bull in 2025 maakte indruk op de Japanner. "De laatste race waarin we samenwerkten met Racing Bulls en Red Bull Racing was bijzonder. We streden opnieuw om kampioenschappen. We wonnen de titel uiteindelijk niet, maar Red Bull won wel de race. Dat maakte het een mooie manier om onze samenwerking af te sluiten", blikt hij terug.

'Abu Dhabi 2021 is echt het mooiste moment'

Het absolute hoogtepunt blijft voor Orihara echter de spectaculaire ontknoping van het Formule 1-seizoen 2021. In Abu Dhabi vocht Verstappen in de laatste ronde met Lewis Hamilton om de wereldtitel. De Nederlander haalde zijn Britse concurrent in en bezorgde Honda daarmee na jaren vol problemen opnieuw een wereldkampioenschap.

"Als ik één moment moet kiezen, dan is het Abu Dhabi 2021, en dan vooral die laatste ronde. We wonnen daar het kampioenschap. Na vijf of zes jaar met ontzettend veel moeilijke momenten voelde dat als een enorme beloning. Dat blijft voor mij het mooiste moment", aldus Orihara.

De herinnering staat in schril contrast met de huidige situatie van Honda. De Japanners zijn opnieuw met een eigen krachtbron actief in de Formule 1, maar de start van het nieuwe motorreglement in 2026 verloopt bijzonder moeizaam. Toch kan Orihara terugkijken op een periode waarin Honda samen met Verstappen en Red Bull de top van de Formule 1 bereikte.

Larry Perkins

Posts: 67.135

[i] U vraagt… [/i]

[b] That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film [/b]
(14,26 minuten)
https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

[b] Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1 [/b]
(1,14 minuten)
https://youtu.be/v9X-XPJipFs

[b] Christian Horner's reaction to the new world... [Lees verder]

  • 1
  • 14 aug 2026 - 20:18
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda

Reacties (9)

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  • arone

    Posts: 1.211

    Knap,. Ves won van Honda??

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 19:23
  • koppie toe

    Posts: 5.521

    Hier past je lijstje met YouTube filmpjes wel weer @Larry.
    Ff 2021 herbeleven.

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 19:56
    • Larry Perkins

      Posts: 67.135

      U vraagt…

      That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
      (14,26 minuten)
      https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

      Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1
      (1,14 minuten)
      https://youtu.be/v9X-XPJipFs

      Christian Horner's reaction to the new world champion Max Verstappen HD
      (2,23 minuten)
      https://youtu.be/UETFGbhdy40

      Behind The Charge as Max Verstappen WINS 2021 F1 Championship
      (28,06 minuten)
      https://youtu.be/0Ml_lqhkysM

      Max Verstappen Crying After Watching The Abu Dhabi GP (English Subtitles)
      (2,41 minuten)
      https://youtu.be/OvW8-a3cQv0

      Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
      (1 uur en 40 minuten)
      https://youtu.be/eaTpY420R_0

      Epic Fan Reactions to Max Verstappens first World Championship in Abu Dhabi
      (25,37 minuten)
      https://youtu.be/V6Cfal0-rds

      • + 1
      • 14 aug 2026 - 20:18
    • Larry Perkins

      Posts: 67.135

      Als toetje Barcelona 2016 er ook nog ff bij...

      Historisch hoogtepunt Max Verstappen wint Formule 1
      (12,51 minuten)
      https://youtu.be/GPy6GR_IUjk

      Verstappen's Maiden Win | Spanish Grand Prix 2016
      (1,24 minuten)
      https://youtu.be/hohuswdeznA

      Max Verstappen - Barcelona 2016 - First Win
      (2,58 minuten)
      https://youtu.be/K87WhO4EJv0

      Niki Lauda zum 1. Sieg von Max Verstappen in Spanien 2016
      (2,56 minuten)
      https://youtu.be/nYN0GdmQ3S8

      • + 1
      • 14 aug 2026 - 20:19
    • Larry Perkins

      Posts: 67.135

      Bonus…

      2016 Spanish Grand Prix: Race Highlights
      (3,23 minuten)
      https://youtu.be/3B3-C914d_c

      MAX VERSTAPPEN WINT DE 1E GP VAN SPANJE 2016 (DUTCH COMMENTARY) #LEGEND
      (0,50 minuten)
      https://youtu.be/5eJch7P_mnQ

      Verstappen's Maiden Win | Spanish Grand Prix 2016
      (1,24 minuten)
      https://youtu.be/hohuswdeznA

      Formule 1 2016 Spanje KB Max Verstappen in studio sport
      (12,16 minuten)
      https://youtu.be/h357i7Mcw8U

      Ziggo Sport | Max Verstappen | Winst Spanje 2016 | Legends | Coulthard | Hill | Lauda | Vettel
      (10,40 minuten)
      https://youtu.be/sCJRIJ31TZ0

      Interviews: Max Verstappen Wins in Spain
      (3,14 minuten)
      https://youtu.be/bfxjzwRbEN8

      Max Verstappen hugged his father after winning Spanish GP 2016
      (0,43 minuten)
      https://youtu.be/TWlMEyZeM3U

      Max Verstappen won sneller dan verwacht - RTL LATE NIGHT
      (3,39 minuten)
      https://youtu.be/4ZqtJkuL5Dw

      "I didn't get much sleep!" Verstappen Reveals Spanish Celebrations
      (1,06 minuten)
      https://youtu.be/BVaS65zPR-k

      Sebastian Vettel and Kimi Raikkonen praise Max Verstappen #SpanishGP 2016
      (3,06 minuten)
      https://youtu.be/F0IW8sWk9PI

      Kimi Raikkonen on Max:"I raced against his father so that even sounds more scary."
      (0,21 minuten)
      https://youtu.be/wsvsD6zir70

      Lauda praises Verstappen after first win (Barcelona 2016, RTL) [English CC]
      (2,56 minuten)
      https://youtu.be/C_B20sPfsNg

      Verstappen onboard last lap - win GP Barcelona 2016
      (3,04 minuten)
      https://youtu.be/ffRjnKf6-dE

      Peter Windsor: Max Verstappen makes F1 history.
      (13,08 minuten)
      https://youtu.be/D9trV0QdXlk

      Graag gedaan!

      • + 1
      • 14 aug 2026 - 20:21
    • Pietje Bell

      Posts: 36.201

      Bedankt @Perkins!!

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 20:26
    • Larry Perkins

      Posts: 67.135

      Drie historische races…

      Malaysia 2001 F1 Verstappen
      (7,54 minuten)
      https://youtu.be/dTTf5Icx7fo

      F1 Maleisië 2001 Samenvatting RTL5 RTLGP Formule 1 Grand Prix
      (22,50 minuten)
      https://youtu.be/uf_IOWqoW9I

      ____________________________

      Extended Race Highlights | 2015 Malaysian GP Vettel’s Stunning Victory! Ferrari Shocks Mercedes
      (17,32 minuten)
      https://youtu.be/xkenq7OHVHY

      Formule 1 G.P Maleisië 2015 Max Verstappen Race Interview
      (35 seconden)
      https://youtu.be/9yJu91-B0Pw

      ____________________________

      Maleisië 2017, gelukkig hebben we de beelden nog…

      2017 Malaysian Grand Prix: Race Highlights
      (6,09 minuten)
      https://youtu.be/02ekLWzzU5s

      Max Verstappen haalt Hamilton in voor P1 | GP Maleisië 2017
      (32 seconden)
      https://youtu.be/ILZk3ZRUNok

      Max Verstappen: 'Great start of The Decade!' | GP Maleisië 2017
      (boardradio, 44 seconden)
      https://youtu.be/EIZoWa5vNK4

      Verstappen: 'We moeten het vliegtuig afbreken' | Interview | GP Maleisië 2017
      (2,08 minuten)
      https://youtu.be/ny6a16VdYzg

      Huldiging Max Verstappen Maleisië 2017
      (14,04 minuten)
      https://youtu.be/sY-RGtXR9UU

      (herhaalde plaatsing)

      • + 1
      • 14 aug 2026 - 20:27
    • Williams_F1

      Posts: 1.522

      Lekker lijstje weer Larry.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 20:29
  • Pietje Bell

    Posts: 36.201

    Zit hij voor de 2e keer deze vakantie een week op Sardinië, post zijn vriendin eindelijk
    een 8-tal foto's.
    Open je het bericht, zijn het allemaal foto's van een bikini bovenstukje en kleurpotloden!!

    urlr.me/52CF3M

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 20:26

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Ferrari
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Red Bull Racing
177
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-
Bahrein
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Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

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Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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