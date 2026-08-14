Honda beleeft momenteel zware tijden in de Formule 1, maar Shintaro Orihara kijkt met veel meer plezier terug op de succesvolle jaren met Red Bull Racing. De Trackside General Manager en Chief Engineer van Honda blikt terug op zijn mooiste momenten in de Formule 1 en komt daarbij uit bij Max Verstappen en de wereldtitel van 2021.

Orihara is sinds 2013 actief in de Formule 1 en heeft daardoor zowel de moeilijke als de succesvolle periodes van Honda meegemaakt. Het Japanse merk keerde in 2015 terug als motorleverancier van McLaren, maar die samenwerking draaide uit op een teleurstelling. Vanaf 2018 werd de samenwerking met Red Bull aangegaan en een jaar later volgde de eerste overwinning.

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Honda-topman denkt terug aan succesvolle samenwerking met Red Bull

De eerste zege met Red Bull kwam er in 2019 tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen won voor eigen publiek van Honda en wees na afloop nadrukkelijk naar het logo van de Japanse motorfabrikant. De samenwerking groeide daarna uit tot een zeer succesvolle periode, met meerdere overwinningen en uiteindelijk wereldtitels.

Toch staat niet alleen het kampioenschap van 2021 hoog op het lijstje van Orihara. Ook de laatste samenwerking tussen Honda en Red Bull in 2025 maakte indruk op de Japanner. "De laatste race waarin we samenwerkten met Racing Bulls en Red Bull Racing was bijzonder. We streden opnieuw om kampioenschappen. We wonnen de titel uiteindelijk niet, maar Red Bull won wel de race. Dat maakte het een mooie manier om onze samenwerking af te sluiten", blikt hij terug.

'Abu Dhabi 2021 is echt het mooiste moment'

Het absolute hoogtepunt blijft voor Orihara echter de spectaculaire ontknoping van het Formule 1-seizoen 2021. In Abu Dhabi vocht Verstappen in de laatste ronde met Lewis Hamilton om de wereldtitel. De Nederlander haalde zijn Britse concurrent in en bezorgde Honda daarmee na jaren vol problemen opnieuw een wereldkampioenschap.

"Als ik één moment moet kiezen, dan is het Abu Dhabi 2021, en dan vooral die laatste ronde. We wonnen daar het kampioenschap. Na vijf of zes jaar met ontzettend veel moeilijke momenten voelde dat als een enorme beloning. Dat blijft voor mij het mooiste moment", aldus Orihara.

De herinnering staat in schril contrast met de huidige situatie van Honda. De Japanners zijn opnieuw met een eigen krachtbron actief in de Formule 1, maar de start van het nieuwe motorreglement in 2026 verloopt bijzonder moeizaam. Toch kan Orihara terugkijken op een periode waarin Honda samen met Verstappen en Red Bull de top van de Formule 1 bereikte.