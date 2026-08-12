Het lijkt erop dat Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase iets langer doorgaat bij Red Bull dan eerst werd gedacht. Eerder dit jaar werd bekend dat Lambiase gaat overstappen naar McLaren, maar wanneer dat precies gaat gebeuren blijft gissen. Het lijkt er nu op dat hij in 2027 nog aan de pitmuur zit.

Lambiase en Verstappen zijn twee handen op één buik bij Red Bull, en de aankondiging van zijn overstap naar McLaren kwam voor veel mensen dan ook als een schok. Met Lambiase vertrekt er weer een kopstuk bij Red Bull, dat te maken heeft gehad met een soort leegloop. Na zijn aankondiging zat Lambiase nog gewoon aan de pitmuur bij Red Bull, en werd er gesteld dat Lambiase niet later dan 2028 aan de slag zou gaan bij McLaren.

Wanneer vertrekt Lambiase?

De grote vraag is dan wanneer Lambiase stopt bij Red Bull en met gardening leave gaat. Eerder werd gesteld dat Verstappens nieuwe race-engineer Tom Hart dit jaar al geleidelijk aan zou beginnen aan zijn taken, terwijl er veel onduidelijk was over Lambiase. PlanetF1 stelt nu dat het nog tot later in 2027 kan duren voordat er echte veranderingen worden doorgevoerd. Of dat betekent dat Lambiase tot die tijd met Verstappen blijft samenwerken, of dat hij andere functies krijgt, is onduidelijk.

Wie volgt Lambiase op?

Red Bull lijkt de opvolging van Lambiase wel te hebben opgelost. Eerder lekte immers uit dat engineer Tom Hart met Verstappen gaat samenwerken, terwijl ook Lambiase's andere functie lijkt te zijn opgevuld. Lambiase was in de afgelopen jaren immers niet alleen Verstappens race-engineer, maar ook Head of Racing. Afgelopen week werd bekend dat de zeer ervaren engineer Tom McCullough vertrekt bij Aston Martin, en dat hij waarschijnlijk deze rol op zich gaat nemen bij Red Bull.

Leegloop komt langzaam ten einde

Na jaren van leegloop lijkt Red Bull nu langzaam maar zeker nieuwe kopstukken aan te trekken. Vlak voor de zomerstop werd bekend dat Gwen Lagrue overkomt van Mercedes, en hij zal als indirecte opvolger van Helmut Marko leiding gaan geven aan het Red Bull Junior Team.