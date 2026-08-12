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'Lambiase lijkt later te vertrekken bij Red Bull'

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'Lambiase lijkt later te vertrekken bij Red Bull'

Het lijkt erop dat Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase iets langer doorgaat bij Red Bull dan eerst werd gedacht. Eerder dit jaar werd bekend dat Lambiase gaat overstappen naar McLaren, maar wanneer dat precies gaat gebeuren blijft gissen. Het lijkt er nu op dat hij in 2027 nog aan de pitmuur zit.

Lambiase en Verstappen zijn twee handen op één buik bij Red Bull, en de aankondiging van zijn overstap naar McLaren kwam voor veel mensen dan ook als een schok. Met Lambiase vertrekt er weer een kopstuk bij Red Bull, dat te maken heeft gehad met een soort leegloop. Na zijn aankondiging zat Lambiase nog gewoon aan de pitmuur bij Red Bull, en werd er gesteld dat Lambiase niet later dan 2028 aan de slag zou gaan bij McLaren.

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Wanneer vertrekt Lambiase?

De grote vraag is dan wanneer Lambiase stopt bij Red Bull en met gardening leave gaat. Eerder werd gesteld dat Verstappens nieuwe race-engineer Tom Hart dit jaar al geleidelijk aan zou beginnen aan zijn taken, terwijl er veel onduidelijk was over Lambiase. PlanetF1 stelt nu dat het nog tot later in 2027 kan duren voordat er echte veranderingen worden doorgevoerd. Of dat betekent dat Lambiase tot die tijd met Verstappen blijft samenwerken, of dat hij andere functies krijgt, is onduidelijk.

Wie volgt Lambiase op?

Red Bull lijkt de opvolging van Lambiase wel te hebben opgelost. Eerder lekte immers uit dat engineer Tom Hart met Verstappen gaat samenwerken, terwijl ook Lambiase's andere functie lijkt te zijn opgevuld. Lambiase was in de afgelopen jaren immers niet alleen Verstappens race-engineer, maar ook Head of Racing. Afgelopen week werd bekend dat de zeer ervaren engineer Tom McCullough vertrekt bij Aston Martin, en dat hij waarschijnlijk deze rol op zich gaat nemen bij Red Bull.

Leegloop komt langzaam ten einde

Na jaren van leegloop lijkt Red Bull nu langzaam maar zeker nieuwe kopstukken aan te trekken. Vlak voor de zomerstop werd bekend dat Gwen Lagrue overkomt van Mercedes, en hij zal als indirecte opvolger van Helmut Marko leiding gaan geven aan het Red Bull Junior Team.

Joeppp

Posts: 8.755

Of is het de druk bij Mclaren opvoeren om toch met Verstappen te gaan praten. Je weet het niet....

  • 1
  • 12 aug 2026 - 09:57
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • Joeppp

    Posts: 8.756

    Of is het de druk bij Mclaren opvoeren om toch met Verstappen te gaan praten. Je weet het niet....

    • + 1
    • 12 aug 2026 - 09:57
    • Larry Perkins

      Posts: 67.059

      Pardon, ik wist het allang, zelfs als eerste, maar ik wacht nog op een goede aanbieding voor het nieuws...

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 13:37

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WK standen 2026

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Team
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1
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Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
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Audi
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-
Bahrein
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Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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