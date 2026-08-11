Max Verstappen en zijn Racing Bulls-collega Arvid Lindblad zijn elkaar tegen het lijf gelopen tijdens hun vakantie in Portugal. Verstappen geniet momenteel van het vrije leven, en verbleef afgelopen week in Portugal. Opvallend genoeg besloot Lindblad daar als een soort fan met hem op de foto te gaan.

Verstappen ging daags na de Hongaarse Grand Prix op vakantie met zijn gezin. In de eerste week van zijn vakantie was hij te vinden voor de kust van het Italiaanse eiland Sardinië, waar hij plaats had genomen op zijn 33-meterlange boot 'Unleash The Lion'. Daar werd hij in zee gespot met Mercedes-teambaas Toto Wolff, die al enkele weken ronddobbert voor de kust van Sardinië. Wolff is echter niet het enige bekende gezicht dat Verstappen is tegengekomen op zijn vakantie.

Wat doen de coureurs samen?

Na één week op Sardinië vloog Verstappen met zijn gezin door naar Portugal, waar hij vakantie vierde in Pinheirinho Comporta. Voor Verstappen is dit bekend terrein, maar dat betekende niet dat hij kon ontsnappen aan de Formule 1-bubbel. Op sociale media zijn namelijk foto's verschenen van Verstappen die poseert met Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad. De twee kennen elkaar uit de Red Bull-familie, maar toch wil Lindblad even met hem op de foto.

De foto's werden gedeeld door de Peruviaanse coureur Matías Zagazeta. Hij is momenteel actief in de GT World Challenge Europe, waar hij het opneemt tegen Verstappens team. Zagazeta reed eerder in de Formule 3, waar hij de degens kruiste met Lindblad. De Britse Racing Bulls-coureur vierde eerder deze week zijn verjaardag, wat ook wordt gedeeld door Zagazeta.

Waar is Verstappen nu?

Verstappen poseerde samen met de jonge coureurs, en is inmiddels weer vertrokken uit Portugal. Afgelopen weekend stapte hij weer in zijn privéjet, en zette hij koers naar Sardinië. Hij landde daar weer op het vliegveld van Olbia, en lijkt weer aanwezig te zijn op zijn jacht 'Unleash The Lion'. Hij kan nog anderhalve week genieten, want volgende week staat zijn thuisrace in Zandvoort op het programma.