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Verstappen viert vakantie met Red Bull-collega Lindblad

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Verstappen viert vakantie met Red Bull-collega Lindblad

Max Verstappen en zijn Racing Bulls-collega Arvid Lindblad zijn elkaar tegen het lijf gelopen tijdens hun vakantie in Portugal. Verstappen geniet momenteel van het vrije leven, en verbleef afgelopen week in Portugal. Opvallend genoeg besloot Lindblad daar als een soort fan met hem op de foto te gaan.

Verstappen ging daags na de Hongaarse Grand Prix op vakantie met zijn gezin. In de eerste week van zijn vakantie was hij te vinden voor de kust van het Italiaanse eiland Sardinië, waar hij plaats had genomen op zijn 33-meterlange boot 'Unleash The Lion'. Daar werd hij in zee gespot met Mercedes-teambaas Toto Wolff, die al enkele weken ronddobbert voor de kust van Sardinië. Wolff is echter niet het enige bekende gezicht dat Verstappen is tegengekomen op zijn vakantie.

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Wat doen de coureurs samen?

Na één week op Sardinië vloog Verstappen met zijn gezin door naar Portugal, waar hij vakantie vierde in Pinheirinho Comporta. Voor Verstappen is dit bekend terrein, maar dat betekende niet dat hij kon ontsnappen aan de Formule 1-bubbel. Op sociale media zijn namelijk foto's verschenen van Verstappen die poseert met Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad. De twee kennen elkaar uit de Red Bull-familie, maar toch wil Lindblad even met hem op de foto.

De foto's werden gedeeld door de Peruviaanse coureur Matías Zagazeta. Hij is momenteel actief in de GT World Challenge Europe, waar hij het opneemt tegen Verstappens team. Zagazeta reed eerder in de Formule 3, waar hij de degens kruiste met Lindblad. De Britse Racing Bulls-coureur vierde eerder deze week zijn verjaardag, wat ook wordt gedeeld door Zagazeta.

Waar is Verstappen nu?

Verstappen poseerde samen met de jonge coureurs, en is inmiddels weer vertrokken uit Portugal. Afgelopen weekend stapte hij weer in zijn privéjet, en zette hij koers naar Sardinië. Hij landde daar weer op het vliegveld van Olbia, en lijkt weer aanwezig te zijn op zijn jacht 'Unleash The Lion'. Hij kan nog anderhalve week genieten, want volgende week staat zijn thuisrace in Zandvoort op het programma.

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Arvid Lindblad Racing Bulls Red Bull Racing

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307
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McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Racing Bulls
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