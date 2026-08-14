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Verstappen gewild: 'Red Bull heeft voordeel ten opzichte van McLaren'

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Verstappen gewild: 'Red Bull heeft voordeel ten opzichte van McLaren'

Max Verstappen lijkt voorlopig trouw te blijven aan Red Bull Racing, maar zijn toekomst in de Formule 1 blijft onderwerp van gesprek. Volgens voormalig Red Bull-topman Guenther Steiner is er buiten Red Bull eigenlijk maar één team waar de Nederlander terecht zou kunnen als hij besluit te vertrekken.

Verstappen werd de voorbije maanden meermaals in verband gebracht met een overstap naar McLaren. Hoewel inmiddels wordt verwacht dat hij bij Red Bull blijft, heeft de viervoudig wereldkampioen zijn plannen voor 2027 nog altijd niet officieel bevestigd.

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Steiner ziet slechts één alternatief voor Verstappen

"Als Max vertrekt, wil hij natuurlijk naar een team dat beter is dan Red Bull. Er zijn momenteel maar weinig teams die daaraan voldoen", stelt Steiner in de podcast Up To Speed. Volgens de voormalig Red Bull-directeur en Haas-teambaas zijn Ferrari en Mercedes geen realistische opties voor Verstappen.

Bij Ferrari zouden de beschikbare plekken volgens Steiner al vergeven zijn. Mercedes heeft volgens hem bovendien met Andrea Kimi Antonelli al een coureur in huis die de potentie heeft om de nieuwe Verstappen te worden. "Ferrari heeft de stoeltjes volgens mij al gevuld. En bij Mercedes hebben ze met Antonelli iemand gevonden die ze zien als de volgende Max Verstappen. Daar hebben ze Max dus niet per se nodig."

'Red Bull heeft belangrijk voordeel ten opzichte van McLaren'

McLaren blijft daardoor als enige serieuze mogelijkheid over. De Britse renstal is momenteel de regerend constructeurskampioen en voert ook het huidige kampioenschap aan. Toch ziet Steiner een belangrijk voordeel voor Red Bull, dat sinds 2026 met een eigen krachtbron rijdt in samenwerking met Ford. "McLaren doet het geweldig met een Mercedes-motor, maar Red Bull heeft nu zijn eigen motor. Als fabrieksteam is dat een belangrijk voordeel", klinkt het.

Volgens Steiner is het echter maar de vraag of Verstappen daadwerkelijk bij McLaren terecht zou kunnen. "McLaren is eigenlijk de enige mogelijkheid die ik nog zie, maar ik weet niet eens of die mogelijkheid bestaat. Er waren geruchten dat Oscar Piastri misschien naar Red Bull zou kunnen. Als Max ergens naartoe gaat, wil hij uiteindelijk gewoon naar het beste team dat beschikbaar is."

Verstappen staat momenteel zesde in het WK-klassement en heeft 110 punten minder dan leider Antonelli. Red Bull is dit seizoen niet meer zo dominant als enkele jaren geleden, maar Steiner schaart de renstal nog altijd bij de vier topteams. Een vertrek van Verstappen lijkt daardoor alleen logisch als er daadwerkelijk een betere optie voor hem beschikbaar komt.

AUDI_F1

Posts: 4.014

Nog een weekje volhouden en dan is komkommertijd ook weer voorbij en begint de verslaggeving over races weer.

  • 3
  • 14 aug 2026 - 12:53
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Guenther Steiner McLaren Red Bull Racing

Reacties (8)

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  • AUDI_F1

    Posts: 4.014

    Nog een weekje volhouden en dan is komkommertijd ook weer voorbij en begint de verslaggeving over races weer.

    • + 3
    • 14 aug 2026 - 12:53
    • hupholland

      Posts: 10.121

      Klopt, maar deze verhalen zullen daarmee nog niet stoppen. Pas als Verstappen duidelijkheid geeft, of anders zal het misschien richting November vanzelf uitdoven. Voorlopig is Max in ieder geval transfervrij voor 2027

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 13:24
    • Larry Perkins

      Posts: 67.118

      Sterker nog, de verhalen zullen tot aan zijn F1-pensioen steeds weer en weer en weer terugkomen en daarna volgt het eindeloze geleuter over een eventuele comeback...

      • + 1
      • 14 aug 2026 - 13:47
  • Need5Speed

    Posts: 4.288

    De zoveelste loze kreet van Juanther Schubachbos.

    • + 1
    • 14 aug 2026 - 13:24
  • Regenrace

    Posts: 2.858

    Je begin er bijna naar te verlangen dat ie stopt om dat oeverloze Verstappengelul te ontlopen.

    • + 2
    • 14 aug 2026 - 13:25
  • Dale U

    Posts: 2.010

    Podcast moeten "gevuld" zijn, ook deze......

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 13:27
  • Larry Perkins

    Posts: 67.118

    Mafketel Günther wordt de nieuwe teambaas van Mafketel F1 Racing met als coureurs Juan Snuifmafketel en Johnny Gokmafketel...

    In de paddock en in de wandelgangen worden ze kort SM* genoemd.

    * Stelletje Mafketels

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 13:39
  • Knalpijp

    Posts: 2.535

    Ferrari en daar dan nog 4 titels.

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 13:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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