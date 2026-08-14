Max Verstappen lijkt voorlopig trouw te blijven aan Red Bull Racing, maar zijn toekomst in de Formule 1 blijft onderwerp van gesprek. Volgens voormalig Red Bull-topman Guenther Steiner is er buiten Red Bull eigenlijk maar één team waar de Nederlander terecht zou kunnen als hij besluit te vertrekken.

Verstappen werd de voorbije maanden meermaals in verband gebracht met een overstap naar McLaren. Hoewel inmiddels wordt verwacht dat hij bij Red Bull blijft, heeft de viervoudig wereldkampioen zijn plannen voor 2027 nog altijd niet officieel bevestigd.

Steiner ziet slechts één alternatief voor Verstappen

"Als Max vertrekt, wil hij natuurlijk naar een team dat beter is dan Red Bull. Er zijn momenteel maar weinig teams die daaraan voldoen", stelt Steiner in de podcast Up To Speed. Volgens de voormalig Red Bull-directeur en Haas-teambaas zijn Ferrari en Mercedes geen realistische opties voor Verstappen.

Bij Ferrari zouden de beschikbare plekken volgens Steiner al vergeven zijn. Mercedes heeft volgens hem bovendien met Andrea Kimi Antonelli al een coureur in huis die de potentie heeft om de nieuwe Verstappen te worden. "Ferrari heeft de stoeltjes volgens mij al gevuld. En bij Mercedes hebben ze met Antonelli iemand gevonden die ze zien als de volgende Max Verstappen. Daar hebben ze Max dus niet per se nodig."

'Red Bull heeft belangrijk voordeel ten opzichte van McLaren'

McLaren blijft daardoor als enige serieuze mogelijkheid over. De Britse renstal is momenteel de regerend constructeurskampioen en voert ook het huidige kampioenschap aan. Toch ziet Steiner een belangrijk voordeel voor Red Bull, dat sinds 2026 met een eigen krachtbron rijdt in samenwerking met Ford. "McLaren doet het geweldig met een Mercedes-motor, maar Red Bull heeft nu zijn eigen motor. Als fabrieksteam is dat een belangrijk voordeel", klinkt het.

Volgens Steiner is het echter maar de vraag of Verstappen daadwerkelijk bij McLaren terecht zou kunnen. "McLaren is eigenlijk de enige mogelijkheid die ik nog zie, maar ik weet niet eens of die mogelijkheid bestaat. Er waren geruchten dat Oscar Piastri misschien naar Red Bull zou kunnen. Als Max ergens naartoe gaat, wil hij uiteindelijk gewoon naar het beste team dat beschikbaar is."

Verstappen staat momenteel zesde in het WK-klassement en heeft 110 punten minder dan leider Antonelli. Red Bull is dit seizoen niet meer zo dominant als enkele jaren geleden, maar Steiner schaart de renstal nog altijd bij de vier topteams. Een vertrek van Verstappen lijkt daardoor alleen logisch als er daadwerkelijk een betere optie voor hem beschikbaar komt.