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'Verstappen zet Red Bull én McLaren in de wacht'

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'Verstappen zet Red Bull én McLaren in de wacht'

Het lijkt er sterk op dat Max Verstappen nog geen knoop heeft doorgehakt over zijn toekomst in de Formule 1. Volgens eerdere geruchten zou Verstappen een nieuw contractaanbod hebben gehad van Red Bull, terwijl hij nog altijd in verband wordt gebracht met McLaren. Hij lijkt beide teams vooralsnog in de wacht te houden.

Er wordt al maanden gespeculeerd over de toekomst van Verstappen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull, maar kan gebruikmaken van exitclausules om eerder te vertrekken. Door de tegenvallende eerste seizoenshelft kan hij deze clausules activeren, en dat zorgt voor geruchten. Naar verluidt zou McLaren nog altijd jagen op zijn handtekening, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Daarnaast gaf Verstappen meerdere keren aan dat Red Bull aanvoelt als een soort tweede familie.

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Wat is de huidige situatie?

Volgens het Duitse Bild zou Red Bull Verstappen een aanbod hebben gedaan voor een nieuw contract. De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport stelt nu dat het management van Verstappen formeel nog niet heeft gereageerd op het aanbod van de Red Bull-top. De krant stelt wel dat het erop lijkt dat ze uiteindelijk tot een akkoord zullen komen. Vooralsnog zouden er nog wat onzekerheden zijn, want La Gazzetta dello Sport stelt dat Verstappen niet moet kiezen of hij blijft, maar of hij nog gelooft in het Red Bull-project.

De toekomst van Verstappen blijft dan ook het onderwerp van gesprek, en de kapers blijven voorlopig nog even op de kust liggen. Volgens La Gazzetta dello Sport kijkt men bij McLaren nu toe en wachten ze rustig af wat er gaat gebeuren. Ook Red Bull zou volgens het Italiaanse medium dus nog in de wachtkamer zitten.

Hoe verliep de eerste seizoenshelft?

Verstappen heeft een tegenvallende start van het seizoen achter de rug, en staat momenteel slechts zesde in de strijd om het wereldkampioenschap. De viervoudig wereldkampioen heeft nog geen race weten te winnen, en maakte ook tijdens het raceweekend in Hongarije een gefrustreerde indruk. Op de Hungaroring kwam hij wel als tweede over de streep, waarmee hij zijn beste prestatie van het seizoen evenaarde.

F1jos

Posts: 5.537

Ouw zou die lengte graag willen hebben.

  • 2
  • 7 aug 2026 - 12:50
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • Williams_F1

    Posts: 1.517

    Is het al komkommertijd?

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 12:13
    • Spearhead

      Posts: 520

      Komkommers zijn rijp om te oogsten ongeveer acht tot tien weken na het zaaien, meestal van juni tot en met september. Je plukt ze wanneer ze stevig aanvoelen, mooi groen zijn en een lengte hebben van 20 tot 25 centimeter.

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 12:24
    • F1jos

      Posts: 5.537

      Ouw zou die lengte graag willen hebben.

      • + 2
      • 7 aug 2026 - 12:50

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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