Het lijkt er sterk op dat Max Verstappen nog geen knoop heeft doorgehakt over zijn toekomst in de Formule 1. Volgens eerdere geruchten zou Verstappen een nieuw contractaanbod hebben gehad van Red Bull, terwijl hij nog altijd in verband wordt gebracht met McLaren. Hij lijkt beide teams vooralsnog in de wacht te houden.

Er wordt al maanden gespeculeerd over de toekomst van Verstappen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull, maar kan gebruikmaken van exitclausules om eerder te vertrekken. Door de tegenvallende eerste seizoenshelft kan hij deze clausules activeren, en dat zorgt voor geruchten. Naar verluidt zou McLaren nog altijd jagen op zijn handtekening, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Daarnaast gaf Verstappen meerdere keren aan dat Red Bull aanvoelt als een soort tweede familie.

Wat is de huidige situatie?

Volgens het Duitse Bild zou Red Bull Verstappen een aanbod hebben gedaan voor een nieuw contract. De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport stelt nu dat het management van Verstappen formeel nog niet heeft gereageerd op het aanbod van de Red Bull-top. De krant stelt wel dat het erop lijkt dat ze uiteindelijk tot een akkoord zullen komen. Vooralsnog zouden er nog wat onzekerheden zijn, want La Gazzetta dello Sport stelt dat Verstappen niet moet kiezen of hij blijft, maar of hij nog gelooft in het Red Bull-project.

De toekomst van Verstappen blijft dan ook het onderwerp van gesprek, en de kapers blijven voorlopig nog even op de kust liggen. Volgens La Gazzetta dello Sport kijkt men bij McLaren nu toe en wachten ze rustig af wat er gaat gebeuren. Ook Red Bull zou volgens het Italiaanse medium dus nog in de wachtkamer zitten.

Hoe verliep de eerste seizoenshelft?

Verstappen heeft een tegenvallende start van het seizoen achter de rug, en staat momenteel slechts zesde in de strijd om het wereldkampioenschap. De viervoudig wereldkampioen heeft nog geen race weten te winnen, en maakte ook tijdens het raceweekend in Hongarije een gefrustreerde indruk. Op de Hungaroring kwam hij wel als tweede over de streep, waarmee hij zijn beste prestatie van het seizoen evenaarde.