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Lawson droomt niet langer van Red Bull-zitje

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Lawson droomt niet langer van Red Bull-zitje

Liam Lawson droomt niet langer van een zitje bij het team van Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelander is bezig met een goed seizoen, maar zijn toekomst in de sport is nog altijd onduidelijk. Lawson geeft toe dat zijn mindset is veranderd, en dat hij graag wil doorstromen naar een topteam.

Lawson begon vorig jaar aan het seizoen als de teamgenoot van Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing. Hij had het zeer zwaar, en werd al na twee races teruggeplaatst naar Racing Bulls. Hij wist zich aardig te herstellen, behield zijn zitje bij Red Bulls zusterteam en vormt daar nu een duo met rookie Arvid Lindblad. Lawson kent een goed seizoen, maar doorgroeien naar het grote Red Bull lijkt niet langer mogelijk te zijn voor hem.

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Wat zijn de gevoelens?

De vraag is dan ook wat Lawson voor zich ziet voor de toekomst, en daar heeft hij zelf ook over nagedacht. In een interview met PlanetF1 is hij daar heel erg open over: "Ik denk dat mijn mindset heel erg specifiek was: naar Red Bull gaan en daar bij het topteam terechtkomen. Toen ik in de Formule 1 kwam en ik nog jong was, was dat waar hij met mijn hoofd bijzat. Of waar ik toen aandacht aan besteedde."

Waar denkt Lawson aan?

Lawson heeft aan het grote Red Bull mogen proeven, maar weet nu dat hij aan iets anders moet denken. Red Bull is ook niet langer zijn grote doel: "Ik denk nu dat het niet meer zo specifiek is. Net als iedere coureur werk ik ernaartoe om vooraan te kunnen rijden en te kunnen winnen in de Formule 1. Waar dat dan precies is, daar heb ik nog geen idee van."

Lawson wil zich daar nu nog geen grote zorgen over gaan maken: "Ik maak me er nu ook niet te druk om, maar dat is wel waar ik naartoe ga werken."

De stand van zaken

Bij het ingaan van de zomerstop staat Lawson op de sterke negende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft 43 punten bij elkaar gereden, en heeft een aardige voorsprong op zijn teamgenoot Lindblad. De jonge Brit staat nu elfde met 23 WK-punten.

F1 Nieuws Liam Lawson Red Bull Racing Racing Bulls

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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Team Racing Bulls
  • Punten 85
  • Podiums 0
  • Grand Prix 46
  • Land NZ
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, NZ
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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