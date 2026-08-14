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Hamilton geeft Verstappen gelijk: "Vroeger was racen anders"

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Hamilton geeft Verstappen gelijk: "Vroeger was racen anders"

Lewis Hamilton is kritisch op de manier waarop er in de huidige Formule 1 wordt ingehaald. De Ferrari-coureur merkt dat de nieuwe generatie auto's voor een ander soort gevechten zorgt en mist daarbij de manier waarop coureurs elkaar vroeger op de baan aanvielen. Daarmee sluit Hamilton zich aan bij de kritiek die Max Verstappen eerder al uitte.

Hamilton werd gevraagd hoe hij het huidige inhalen ervaart. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen is het plezier daarin flink afgenomen. Op sommige circuits zijn er volgens hem nog mooie duels, maar op veel andere banen is daar nauwelijks sprake van.

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Hamilton ziet probleem door batterijgebruik

"Het voelt absoluut niet meer zoals vroeger. Op ongeveer de helft van de circuits kun je eigenlijk nauwelijks inhalen en gebeurt er weinig op de baan. Op andere circuits kan het nog wel, bijvoorbeeld door laat te remmen. Dat is zoals het hoort. Maar hier en ook in Silverstone zie je dat een coureur midden op het rechte stuk, zonder veel extra vermogen, wordt ingehaald", stelt Hamilton.

Volgens de Ferrari-coureur speelt het gebruik van de batterij een grote rol bij de huidige manier van racen. "Je moet vooral goed begrijpen hoeveel batterij je nog over hebt. Als je die gebruikt om iemand in te halen, heeft die coureur kort daarna juist genoeg vermogen om jou weer terug te pakken. Daardoor krijg je een soort wisseling van posities die niet altijd aanvoelt als echt racen."

Verstappen uitte eerder al forse kritiek

De woorden van Hamilton komen opvallend genoeg overeen met de kritiek van Verstappen. De Nederlander liet na de Grand Prix van Hongarije al weten dat hij weinig plezier beleeft aan de manier waarop de nieuwe regels het inhalen beïnvloeden. "Ik vind het echt niet leuk. Soms is het best grappig om te zien dat coureurs voor je met elkaar vechten. Ze gebruiken hun batterij en vervolgens haal je ze op het rechte stuk zonder er eigenlijk iets voor te hoeven doen."

Verstappen ziet liever dat een inhaalactie wordt voorbereid in de bochten en vervolgens wordt afgemaakt bij het remmen. "Ik rijd liever in de slipstream van iemand en probeer hem vervolgens uit te remmen. Nu zie je soms dat een coureur midden op het rechte stuk wordt ingehaald. Dat voelt gewoon vreemd. Echte racefans begrijpen dat, maar voor mensen die minder met racen bezig zijn lijkt het misschien spectaculair omdat er meer inhaalacties zijn. Het is alleen niet echt waar racen om draait."

Ook het verschil in snelheid tussen de bochten en de rechte stukken zit Verstappen dwars. "Soms kun je sneller door een bocht gaan, maar verlies je daarna juist tijd op het rechte stuk. Dat klopt natuurlijk niet. In iedere raceklasse levert sneller zijn in een bocht normaal gesproken gewoon tijdwinst op. Je zou daar vervolgens niet op het rechte stuk voor gestraft moeten worden."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Red Bull Racing Ferrari

Reacties (1)

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  • Erwinnaar

    Posts: 5.818

    Echte racefans!! Het staat er wcht.

    Eindelijk het hoge woord eruit en wel door Verstappen hemzelf.

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 10:22

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Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
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Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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